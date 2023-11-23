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Posted 23 ноября 2023, 08:18

Published 23 ноября 2023, 08:18

Modified 23 ноября 2023, 08:24

Updated 23 ноября 2023, 08:24

В Петербурге появится гастропространство на Херсонской улице за 150 млн рублей

В Петербурге появится гастропространство на Херсонской улице за 150 млн рублей

23 ноября 2023, 08:18
Фото: 1MI.
В декабре в центре Санкт-Петербурга откроется новое гастрономическое место под названием BackYard, сообщает РБК.

По данным издания, весь проект обошелся в 150 миллионов рублей. Это уже четвертое гастрономическое место, открывшееся в Петербурге с начала 2023 года.

Новый комплекс будет занимать площадь 1,2 тысячи квадратных метров и расположится на Херсонской улице в здании апарт-отеля Yard Residence. В BackYard будут представлены различные кухни: азиатская, грузинская, итальянская и ближневосточная.

Здесь будут работать заведения, предлагающие круглосуточные завтраки, кофейни, винный магазин и бар, а также появятся бабл-чай и цветочная лавка. Всего планируется реализовать здесь 14 проектов.

Количество посадочных мест в этом новом месте достигнет 250.

#Илья Протвинов
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