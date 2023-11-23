В Петербурге появится гастропространство на Херсонской улице за 150 млн рублей

По данным издания, весь проект обошелся в 150 миллионов рублей. Это уже четвертое гастрономическое место, открывшееся в Петербурге с начала 2023 года.



Новый комплекс будет занимать площадь 1,2 тысячи квадратных метров и расположится на Херсонской улице в здании апарт-отеля Yard Residence. В BackYard будут представлены различные кухни: азиатская, грузинская, итальянская и ближневосточная.