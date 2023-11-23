Петербуржцы скупили ювелирные украшения на 15 млрд рублей

В топ-3 городов по продажам входит Санкт-Петербург, занимающий второе место после Москвы.



По данным экспертов, с января по октябрь текущего года жители Санкт-Петербурга потратили на украшения 15,8 миллиарда рублей, что на 13% больше, чем в прошлом году за аналогичный период. Средний чек в ювелирных магазинах северной столицы вырос на 14% и составляет 8,6 тысячи рублей.



Самый значительный рост среднего чека на ювелирные изделия в Северо-Западном федеральном округе зафиксирован в Псковской области — 6 276 рублей (+29% год к году), Вологодской области — 4 351 рубль (+28%) и Республике Карелия, где средний чек составляет 4 107 рублей.