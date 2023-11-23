Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

Posted 23 ноября 2023, 05:30
Published 23 ноября 2023, 05:30
Modified 23 ноября 2023, 05:30
Updated 23 ноября 2023, 05:30
Петербуржцы все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Отчасти это объясняется тем, что покупка искусственной елки позволяет сэкономить — до следующего года она хранится дома, а значит, можно длительное время не задумываться о покупке новогоднего деревца. Сейчас интернет-магазины — такие, как «Ёлка Тренд» — предоставляют покупателям широкий выбор искусственных елок с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Искусственное дерево недорого стоит, его хвоя не осыпается и не колется, его легче наряжать.
При всем разнообразии цветов и типов конструкций искусственных елок следует обратить внимание на главное:
Некоторые петербуржцы останавливают выбор на узких елках, которые выглядят изящно, но совсем не похожи на живые деревья.
В офлайн-супермаркетах Петербурга можно приобрести елки из различных искусственных материалов:
У литых искусственных елей, также представленных в петербургских магазинах, есть лишь один минус — это то, сколько они стоят. Но такой недостаток весьма условный — такая елка простоит в доме многие годы.
Литые искусственные ели очень похожи на настоящие, их ветки из полиэтилена выплавляются в специальных формах. Иглы имеют изогнутую натуральную форму и расположены под определенным углом к веткам.
Широкий выбор искусственных елей представлен в интернет-магазинах Санкт-Петербурга, ряд товаров предлагается покупателям со скидками.
К Новому году в городе начинают открывать новогодние базары — сейчас на них продают не только живые, но и искусственные елки. Кроме того, искусственные ели б/у нередко предлагают на сайтах частных объявлений.
Выбирая елочные украшения, многие ориентируются на символ наступающего года. В 2024 году им будет Зеленый Деревянный Дракон, к цветам которого принято относить зеленый, оттенки золотого и красного, а также серебристый, сиреневый и серый.
Удачным решением будет учет цвета самой ели при выборе украшений, а также использование в декоре золотистых и зеленых игрушек, что станет абсолютно беспроигрышным вариантом. На елку также можно нанести декоративную пудру аналогичных оттенков.
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