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Posted 23 ноября 2023, 05:30

Published 23 ноября 2023, 05:30

Modified 23 ноября 2023, 05:30

Updated 23 ноября 2023, 05:30

Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

23 ноября 2023, 05:30
Фото: Midjourney. Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024
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Как выбрать цвет и материал искусственной ели, по каким правилам рекомендуется украшать ее к Новому году с учетом его символа — Зеленого Деревянного Дракона? Разобраться, на каком декоре стоит остановить свой выбор в наступающем году, будет легко.

Как выбрать хорошую искусственную ель

Петербуржцы все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Отчасти это объясняется тем, что покупка искусственной елки позволяет сэкономить — до следующего года она хранится дома, а значит, можно длительное время не задумываться о покупке новогоднего деревца. Сейчас интернет-магазины — такие, как «Ёлка Тренд» — предоставляют покупателям широкий выбор искусственных елок с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Искусственное дерево недорого стоит, его хвоя не осыпается и не колется, его легче наряжать.

При всем разнообразии цветов и типов конструкций искусственных елок следует обратить внимание на главное:

  • оценить тип фиксации веток, высоту и форму елки;
  • измерить диаметры ее ярусов;
  • рассмотреть дополнительные украшения — гирлянды, искусственный снег и другое.

Некоторые петербуржцы останавливают выбор на узких елках, которые выглядят изящно, но совсем не похожи на живые деревья.

В офлайн-супермаркетах Петербурга можно приобрести елки из различных искусственных материалов:

  • ПВХ — выглядят объемно, декоративны, стоят недорого, но не всегда похожи по виду на натуральные;
  • леска — такие ели больше похожи на сосны, они смотрятся плотными, пушистыми.

У литых искусственных елей, также представленных в петербургских магазинах, есть лишь один минус — это то, сколько они стоят. Но такой недостаток весьма условный — такая елка простоит в доме многие годы.

Главные преимущества литой елки
Главные преимущества литой елки. Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Главные преимущества литой елки

Литые искусственные ели очень похожи на настоящие, их ветки из полиэтилена выплавляются в специальных формах. Иглы имеют изогнутую натуральную форму и расположены под определенным углом к веткам.

Где приобрести недорогую ель в Питере: интернет-магазины и не только
Где приобрести недорогую ель в Питере: интернет-магазины и не только. Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Где приобрести недорогую ель в Питере: интернет-магазины и не только

Широкий выбор искусственных елей представлен в интернет-магазинах Санкт-Петербурга, ряд товаров предлагается покупателям со скидками.

К Новому году в городе начинают открывать новогодние базары — сейчас на них продают не только живые, но и искусственные елки. Кроме того, искусственные ели б/у нередко предлагают на сайтах частных объявлений.

Какому цвету новогодних украшений отдать предпочтение
Какому цвету новогодних украшений отдать предпочтение. Фото: интернет-магазин "Ёлка Тренд"

Какому цвету новогодних украшений отдать предпочтение

Выбирая елочные украшения, многие ориентируются на символ наступающего года. В 2024 году им будет Зеленый Деревянный Дракон, к цветам которого принято относить зеленый, оттенки золотого и красного, а также серебристый, сиреневый и серый.

Удачным решением будет учет цвета самой ели при выборе украшений, а также использование в декоре золотистых и зеленых игрушек, что станет абсолютно беспроигрышным вариантом. На елку также можно нанести декоративную пудру аналогичных оттенков.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, ЗД. 15/2, ПОМЕЩ. 102, НОВОСИБИРСК, ГОРОД НОВОСИБИРСК, Новосибирская область, Россия, 630132

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