Как выбрать и в каких цветах украсить елку на Новый год — 2024

Петербуржцы все чаще отдают предпочтение искусственным елям. Отчасти это объясняется тем, что покупка искусственной елки позволяет сэкономить — до следующего года она хранится дома, а значит, можно длительное время не задумываться о покупке новогоднего деревца. Сейчас интернет-магазины — такие, как «Ёлка Тренд» — предоставляют покупателям широкий выбор искусственных елок с доставкой по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Искусственное дерево недорого стоит, его хвоя не осыпается и не колется, его легче наряжать.