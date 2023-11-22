В Петербурге начали срочно искать большое количество психологов для жителей

Posted 22 ноября 2023, 07:23
Published 22 ноября 2023, 07:23
Modified 22 ноября 2023, 07:28
Updated 22 ноября 2023, 07:28
Спрос на корпоративных психологов вырос даже более значительно — на 93%. Такие данные были представлены аналитиками сервиса по поиску работы HeadHunter.
Издание «Деловой Петербург» пишет, что конкуренция между соискателями в данной профессиональной сфере является одной из самых высоких на рынке труда. На каждую вакансию психолога приходится в среднем 41 человек, в то время как считается нормальным получать от 5 до 7 откликов на одну вакансию.
За последний год средняя предлагаемая заработная плата для психологов увеличилась на 2 тысячи рублей. В настоящее время психолог может зарабатывать от 35 до 65,2 тысяч рублей.
В целом по России зарплата в данной сфере увеличилась на 5 тысяч рублей, при этом вариационный диапазон заработной платы составил от 25,2 до 57,4 тысяч рублей.