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Posted 22 ноября 2023, 07:23

Published 22 ноября 2023, 07:23

Modified 22 ноября 2023, 07:28

Updated 22 ноября 2023, 07:28

В Петербурге на 52% увеличился спрос на психологов с начала 2023 года

В Петербурге начали срочно искать большое количество психологов для жителей

22 ноября 2023, 07:23
Фото: Midjourney.

В Петербурге на 52% увеличился спрос на психологов с начала 2023 года

В Санкт-Петербурге количество вакансий для специалистов в области психологии увеличилось на 52% с начала текущего года, сообщает HH.ру.

Спрос на корпоративных психологов вырос даже более значительно — на 93%. Такие данные были представлены аналитиками сервиса по поиску работы HeadHunter.

Издание «Деловой Петербург» пишет, что конкуренция между соискателями в данной профессиональной сфере является одной из самых высоких на рынке труда. На каждую вакансию психолога приходится в среднем 41 человек, в то время как считается нормальным получать от 5 до 7 откликов на одну вакансию.

За последний год средняя предлагаемая заработная плата для психологов увеличилась на 2 тысячи рублей. В настоящее время психолог может зарабатывать от 35 до 65,2 тысяч рублей.

В целом по России зарплата в данной сфере увеличилась на 5 тысяч рублей, при этом вариационный диапазон заработной платы составил от 25,2 до 57,4 тысяч рублей.

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#Илья Протвинов#Общество#Россия#Вакансии#Рынок труда#Петербург#Спрос#Психологи
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