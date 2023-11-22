Пластический хирург перечислил четыре операции, которые лучше никогда не делать

Posted 22 ноября 2023, 18:38
Published 22 ноября 2023, 18:38
Modified 22 ноября 2023, 19:17
Updated 22 ноября 2023, 19:17
Сделав одну из самых популярных среди «звёзд» операцию, потом можно сильно пожалеть. Речь об удалении комков Биша. Поначалу лицо и впрямь будет выглядеть скульптурнее и изящнее, но с возрастом щеки начнут провисать, а на месте образовавшихся в результате операции пустот появятся впадины.
«Выглядят такие последствия очень неэстетично. Но, к сожалению, даже современная медицина в данном случае бессильна. Последствия невозможно убрать путём пластической хирургии», — сказал врач.
Ринопластика тоже может иметь неприятные последствия для обладательницы «инстаносика».
«Инстанос выглядит как свиной пятачок, делает лицо искусственным и выглядит странно», — убежден Алексанян.
Еще одна странная операция, по поводу которой часто обращаются пациентки — броулифт. Это если в салоне сделали неудачный макияж бровей, и тогда девушки просят пластического хирурга вообще их вырезать (!). Алексанян говорит, что сделать такую операцию соглашаются разве что хирурги-гастарбайтеры. После нее остаются видимые рубцы, а значит придется делать очередной перманентный макияж.
К хирургам также обращаются с просьбой сделать коррекцию формы верхней губы — булхорн. Это когда ее подшивают, как бы выворачивая и приподнимая наверх. Но швы при этом остаются под ноздрями пациентки.
Но как только вы начнете стареть, рубцы опустятся из-за провисания кожи и станут заметны всем, пояснил доктор.