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Posted 22 ноября 2023, 18:38

Published 22 ноября 2023, 18:38

Modified 22 ноября 2023, 19:17

Updated 22 ноября 2023, 19:17

Пластический хирург перечислил четыре операции, которые лучше никогда не делать

Пластический хирург перечислил четыре операции, которые лучше никогда не делать

22 ноября 2023, 18:38
Фото: Midjourney.
Доктор медицинских наук и пластический хирург Тигран Алексанян перечислил несколько видов неудачной пластики, которые могут иметь отрицательные последствия, пишет издание «Страсти».

Сделав одну из самых популярных среди «звёзд» операцию, потом можно сильно пожалеть. Речь об удалении комков Биша. Поначалу лицо и впрямь будет выглядеть скульптурнее и изящнее, но с возрастом щеки начнут провисать, а на месте образовавшихся в результате операции пустот появятся впадины.

«Выглядят такие последствия очень неэстетично. Но, к сожалению, даже современная медицина в данном случае бессильна. Последствия невозможно убрать путём пластической хирургии», — сказал врач.

Ринопластика тоже может иметь неприятные последствия для обладательницы «инстаносика».

«Инстанос выглядит как свиной пятачок, делает лицо искусственным и выглядит странно», — убежден Алексанян.

Еще одна странная операция, по поводу которой часто обращаются пациентки — броулифт. Это если в салоне сделали неудачный макияж бровей, и тогда девушки просят пластического хирурга вообще их вырезать (!). Алексанян говорит, что сделать такую операцию соглашаются разве что хирурги-гастарбайтеры. После нее остаются видимые рубцы, а значит придется делать очередной перманентный макияж.

К хирургам также обращаются с просьбой сделать коррекцию формы верхней губы — булхорн. Это когда ее подшивают, как бы выворачивая и приподнимая наверх. Но швы при этом остаются под ноздрями пациентки.

Но как только вы начнете стареть, рубцы опустятся из-за провисания кожи и станут заметны всем, пояснил доктор.

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#Общество#Пластическая хирургия#Удаление комков Биша#Ринопластика#Коррекция форм бровей#Броулифт#Коррекция формы верхней губы
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