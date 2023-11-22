Пластический хирург перечислил четыре операции, которые лучше никогда не делать

Еще одна странная операция, по поводу которой часто обращаются пациентки — броулифт. Это если в салоне сделали неудачный макияж бровей, и тогда девушки просят пластического хирурга вообще их вырезать (!). Алексанян говорит, что сделать такую операцию соглашаются разве что хирурги-гастарбайтеры. После нее остаются видимые рубцы, а значит придется делать очередной перманентный макияж.