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Posted 17 ноября 2023, 05:59

Published 17 ноября 2023, 05:59

Modified 17 ноября 2023, 06:01

Updated 17 ноября 2023, 06:01

Петербург заработал 67 млн рублей на платных парковках в 2023 году

Петербург заработал 67 млн рублей на платных парковках в 2023 году

17 ноября 2023, 05:59
Фото: 1MI.
Появление городских автостоянок в Петербурге значительно укрепило бюджет города, сообщил комитет по транспорту Северной столицы.

Издание Online47 со ссылкой на Комитет пишет, что в 2023 году в казну поступило 67 миллионов рублей.

Жители Петербурга чаще всего оставляли свои транспортные средства на площадках по следующим адресам: Лиговский проспект, площадь Островского, Казанская площадь. Также в этот список вошел участок на Прудовой улице.

Кроме того, популярностью пользовались перехватывающие парковки, территория поселка Парголово оказалась одним из лидеров по активности использования. Автолюбители часто останавливали свои машины на участках на проспекте Стачек и на Тепловозной улице.

На данный момент в Петербурге функционируют 13 автостоянок и 20 перехватывающих парковок.

#Илья Протвинов#Общество
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