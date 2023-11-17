Петербург заработал 67 млн рублей на платных парковках в 2023 году

Posted 17 ноября 2023, 05:59
Published 17 ноября 2023, 05:59
Modified 17 ноября 2023, 06:01
Updated 17 ноября 2023, 06:01
Издание Online47 со ссылкой на Комитет пишет, что в 2023 году в казну поступило 67 миллионов рублей.
Жители Петербурга чаще всего оставляли свои транспортные средства на площадках по следующим адресам: Лиговский проспект, площадь Островского, Казанская площадь. Также в этот список вошел участок на Прудовой улице.
Кроме того, популярностью пользовались перехватывающие парковки, территория поселка Парголово оказалась одним из лидеров по активности использования. Автолюбители часто останавливали свои машины на участках на проспекте Стачек и на Тепловозной улице.
На данный момент в Петербурге функционируют 13 автостоянок и 20 перехватывающих парковок.