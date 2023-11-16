newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 ноября 2023, 14:32

Published 16 ноября 2023, 14:32

Modified 16 ноября 2023, 14:36

Updated 16 ноября 2023, 14:36

Раскрыты подробности смерти экс-музыканта «Би-2» Плявина в Москве

Раскрыты подробности смерти экс-музыканта «Би-2» Плявина в Москве

16 ноября 2023, 14:32
Фото: 1MI.
В Москве обнаружили тело бывшего клавишника музыкальной группы «Би-2» Николая Плявина, пишет ТАСС.

По информации издания, тело обнаружили в съемной квартире на улице Фестивальной и смерть не носит криминальный характер. Теперь планируется провести экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства.

«В данный момент выясняется причина смерти музыканта», — уточнило издание со ссылкой на информацию оперативных служб. Официальных комментариев пока не поступало.

Добавим, что Плявин числился в составе группы с 1999 года в течение семи лет.

Ранее в результате пожара на Набережной Новаторов погиб один человек. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Несчастный случай на трассе «Скандинавия»: погиб мужчина и школьник попал в больницуВ Колпино в ночном пожаре погиб мужчина
#Илья Протвинов#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика