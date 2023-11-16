Раскрыты подробности смерти экс-музыканта «Би-2» Плявина в Москве

Posted 16 ноября 2023, 14:32
Published 16 ноября 2023, 14:32
Modified 16 ноября 2023, 14:36
Updated 16 ноября 2023, 14:36
По информации издания, тело обнаружили в съемной квартире на улице Фестивальной и смерть не носит криминальный характер. Теперь планируется провести экспертизу, чтобы выяснить все обстоятельства.
«В данный момент выясняется причина смерти музыканта», — уточнило издание со ссылкой на информацию оперативных служб. Официальных комментариев пока не поступало.
Добавим, что Плявин числился в составе группы с 1999 года в течение семи лет.
Ранее в результате пожара на Набережной Новаторов погиб один человек. Материал на эту тему читайте по ссылке.