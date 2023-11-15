Мизулина попросила полицию проверить на мошенничество известных блогеров

Posted 15 ноября 2023, 11:34
Published 15 ноября 2023, 11:34
Modified 15 ноября 2023, 11:37
Updated 15 ноября 2023, 11:37
По ее словам, от людей поступает большое количество обращений, поэтому она направила обращение в УМВД по Москве. Речь идет о том, чтобы проверить несколько блогеров, среди них Эдвард Бил, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов.
«Есть предположения, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», — уточнила Мизулина.
Напомним, что Шабутдинову, который продавал обучающие курсы, вменяют мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело и сейчас он находится в СИЗО.