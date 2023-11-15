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Posted 15 ноября 2023, 11:34

Published 15 ноября 2023, 11:34

Modified 15 ноября 2023, 11:37

Updated 15 ноября 2023, 11:37

Мизулина попросила полицию проверить на мошенничество известных блогеров

Мизулина попросила полицию проверить на мошенничество известных блогеров

15 ноября 2023, 11:34
Фото: 1MI.
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в полицию с просьбой провести проверку в отношении ряда блогеров, говорится в ее Telegram-канале.

По ее словам, от людей поступает большое количество обращений, поэтому она направила обращение в УМВД по Москве. Речь идет о том, чтобы проверить несколько блогеров, среди них Эдвард Бил, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов.

«Есть предположения, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым мошенническому сценарию», — уточнила Мизулина.

Напомним, что Шабутдинову, который продавал обучающие курсы, вменяют мошенничество. В отношении него возбудили уголовное дело и сейчас он находится в СИЗО.

#Илья Протвинов#Общество#Полиция#Уголовное дело#СИЗО#Аяз Шабутдинов#Мошенничество
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