Мизулина попросила полицию проверить на мошенничество известных блогеров

По ее словам, от людей поступает большое количество обращений, поэтому она направила обращение в УМВД по Москве. Речь идет о том, чтобы проверить несколько блогеров, среди них Эдвард Бил, Тата Феодориди, Асхаб Тамаев, Гусейн Гасанов.