Стали известны подробности аварийной посадки Boeing в Челябинске

«Спасатели сообщили, что помощь пожарных в данном случае не потребовалась. Самолет, который должен был приземлиться в 18 часов, опоздал на 43 минуты», — говорится в публикации.



Отмечается, что во время полета у некоторых пассажиров появились слезы, а командир борта молчал. Затем, после шестого круга, удалось сесть.