Стали известны подробности аварийной посадки Boeing в Челябинске

Posted 12 ноября 2023, 18:21
Published 12 ноября 2023, 18:21
Modified 12 ноября 2023, 18:28
Updated 12 ноября 2023, 18:28
Издание пишет, что в результате лайнеру удалось сесть, но с резким торможением, медицинская помощь никому не потребовалась.
«Спасатели сообщили, что помощь пожарных в данном случае не потребовалась. Самолет, который должен был приземлиться в 18 часов, опоздал на 43 минуты», — говорится в публикации.
Отмечается, что во время полета у некоторых пассажиров появились слезы, а командир борта молчал. Затем, после шестого круга, удалось сесть.
«При посадке было сильное торможение. Оно было резким, но все же мы благополучно приземлились», — заявили пассажиры.