newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября 2023, 18:21

Published 12 ноября 2023, 18:21

Modified 12 ноября 2023, 18:28

Updated 12 ноября 2023, 18:28

Стали известны подробности аварийной посадки Boeing в Челябинске

Стали известны подробности аварийной посадки Boeing в Челябинске

12 ноября 2023, 18:21
Фото: 1MI.
В воскресенье, 12 ноября, самолет компании «Победа», летевший из Сочи в Челябинск, перед аварийной посадкой совершил шесть кругов над аэропортом, сообщает 74.ру.

Издание пишет, что в результате лайнеру удалось сесть, но с резким торможением, медицинская помощь никому не потребовалась.

«Спасатели сообщили, что помощь пожарных в данном случае не потребовалась. Самолет, который должен был приземлиться в 18 часов, опоздал на 43 минуты», — говорится в публикации.

Отмечается, что во время полета у некоторых пассажиров появились слезы, а командир борта молчал. Затем, после шестого круга, удалось сесть.

«При посадке было сильное торможение. Оно было резким, но все же мы благополучно приземлились», — заявили пассажиры.

Читайте также:
В США заметили полет нового стелс-бомбардировщика, способного нести ядерное оружиеСтало известно, как можно дешево путешествовать
#Илья Протвинов#Общество#Происшествия#Спасатели
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика