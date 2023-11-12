Дожди будут заливать всю Москву в воскресенье

По прогнозу синоптиков, жителей столицы в это воскресенье ожидает пасмурная погода с небольшими осадками. Температура воздуха будет примерно такой же, как и в субботу.



Ветер будет дуть с восточного и юго-восточного направлений со скоростью от 7 до 12 м/с, возможны порывы до 17 метров в секунду. Ранее этого хватало для падения деревьев.



Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.