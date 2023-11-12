Дожди будут заливать всю Москву в воскресенье

Posted 12 ноября 2023, 04:33
Published 12 ноября 2023, 04:33
Modified 12 ноября 2023, 04:38
Updated 12 ноября 2023, 04:38
По прогнозу синоптиков, жителей столицы в это воскресенье ожидает пасмурная погода с небольшими осадками. Температура воздуха будет примерно такой же, как и в субботу.
Ветер будет дуть с восточного и юго-восточного направлений со скоростью от 7 до 12 м/с, возможны порывы до 17 метров в секунду. Ранее этого хватало для падения деревьев.
Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.
Дождливая погода сохранится в понедельник и вторник. Если в воскресенье температура составит около 7 градусов, то в дальнейшем она упадет до четырех градусов.
А с 17 ноября в столице начнутся заморозки с температурой до минус 2 градусов.