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Posted 12 ноября 2023, 04:33

Published 12 ноября 2023, 04:33

Modified 12 ноября 2023, 04:38

Updated 12 ноября 2023, 04:38

Дожди накроют всю Москву с 12 ноября

Дожди будут заливать всю Москву в воскресенье

12 ноября 2023, 04:33
Фото: 1MI.

Дожди накроют всю Москву с 12 ноября

В Москве в воскресенье, 12 ноября, ожидается пасмурная погода с осадками, заявили в Гидрометцентре.

По прогнозу синоптиков, жителей столицы в это воскресенье ожидает пасмурная погода с небольшими осадками. Температура воздуха будет примерно такой же, как и в субботу.

Ветер будет дуть с восточного и юго-восточного направлений со скоростью от 7 до 12 м/с, возможны порывы до 17 метров в секунду. Ранее этого хватало для падения деревьев.

Атмосферное давление составит 737 мм ртутного столба.

Дождливая погода сохранится в понедельник и вторник. Если в воскресенье температура составит около 7 градусов, то в дальнейшем она упадет до четырех градусов.

А с 17 ноября в столице начнутся заморозки с температурой до минус 2 градусов.

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#Илья Протвинов#Общество#Москва#Погода#Температура#Осадки
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