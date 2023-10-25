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Posted 24 октября 2023, 22:22

Published 24 октября 2023, 22:22

Modified 24 октября 2023, 22:24

Updated 24 октября 2023, 22:24

В Германии открылся первый в мире киберпанк-бордель с ИИ-аватарами и VR

В Германии открылся первый в мире киберпанк-бордель с ИИ-аватарами и VR

24 октября 2023, 22:22
Фото: 1MI.
В борделе под названием Cybrothel клиенты за 129 евро в час могут войти в мир, где оживленные куклы становятся их компаньонами, пишет the-geek.ru.

Сообщается, что клиенту предоставляется беспроводной VR-шлем, который не сковывает движения. В номере находится кровать и кукла, внешность которой выбирается перед началом сеанса.

Кукла «оживает» благодаря ИИ-дипфейку, он создает впечатление реального общения. Примечательно, что аватар озвучивает оператор, который находится в диспетчерской. Он якобы не видит клиента, тому гарантированы анонимность и неразглашение. Вместе с тем для повышения реалистичности процесса записывается голос посетителей. При этом последним запрещено проявлять насилие по отношению к аватарам.

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#Елена Земскова#Развлечения#Германия#Киберпанк#Бордель#ИИ-аватары#VR#Cybrothel#Беспроводной VR-шлем#The-geek.ru#ИИ-дипфейк#Аватары
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