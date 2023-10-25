В Германии открылся первый в мире киберпанк-бордель с ИИ-аватарами и VR

Posted 24 октября 2023, 22:22
Published 24 октября 2023, 22:22
Modified 24 октября 2023, 22:24
Updated 24 октября 2023, 22:24
Сообщается, что клиенту предоставляется беспроводной VR-шлем, который не сковывает движения. В номере находится кровать и кукла, внешность которой выбирается перед началом сеанса.
Кукла «оживает» благодаря ИИ-дипфейку, он создает впечатление реального общения. Примечательно, что аватар озвучивает оператор, который находится в диспетчерской. Он якобы не видит клиента, тому гарантированы анонимность и неразглашение. Вместе с тем для повышения реалистичности процесса записывается голос посетителей. При этом последним запрещено проявлять насилие по отношению к аватарам.