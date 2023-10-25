В Германии открылся первый в мире киберпанк-бордель с ИИ-аватарами и VR

Кукла «оживает» благодаря ИИ-дипфейку, он создает впечатление реального общения. Примечательно, что аватар озвучивает оператор, который находится в диспетчерской. Он якобы не видит клиента, тому гарантированы анонимность и неразглашение. Вместе с тем для повышения реалистичности процесса записывается голос посетителей. При этом последним запрещено проявлять насилие по отношению к аватарам.