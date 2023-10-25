В 2024 году список видов медпомощи по ОМС предполагается расширить

Объем услуг, которые медучреждения предоставляют в рамках ведущего направления «онкология», вырастет на 8,7% при лечении в круглосуточном стационаре, на 7,7% — при обращении в стационар дневного режима. Ожидается, что рост объема медицинских услуг по проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения составит 2,6%. Для пар, которым требуется лечение от бесплодия, в 2024 году выделено не менее 78 тысяч бесплатных циклов ЭКО.