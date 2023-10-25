В 2024 году список видов медпомощи по ОМС предполагается расширить

Posted 25 октября 2023, 08:40
Published 25 октября 2023, 08:40
Modified 25 октября 2023, 08:40
Updated 25 октября 2023, 08:40
В проекте программы госгарантий на 2024 год и плановые 2025–2026 годы заложено увеличение расходов государства, направленных на медицинское обслуживание граждан, с последующим расширением спектра врачебных услуг, пишут newizv.ru.
Объем страховой выплаты, поступающей в медицинское учреждение по факту обслуживания пациента в рамках ОМС, вырастет на 14%: с 16,8 до 19,2 тысячи рублей. Случай госпитализации в круглосуточном стационаре тоже подорожает и с учетом индексации достигнет 102,1 тысячи рублей в 2024 году; 110,6 тысячи — в 2025-м, 119,8 тысячи рублей — в 2026 году.
Объем услуг, которые медучреждения предоставляют в рамках ведущего направления «онкология», вырастет на 8,7% при лечении в круглосуточном стационаре, на 7,7% — при обращении в стационар дневного режима. Ожидается, что рост объема медицинских услуг по проведению процедуры экстракорпорального оплодотворения составит 2,6%. Для пар, которым требуется лечение от бесплодия, в 2024 году выделено не менее 78 тысяч бесплатных циклов ЭКО.
Регионы теперь будут пользоваться правом самостоятельного определения порядка проведения скрининга на вирусный гепатит С и порядка осуществления ПЭТ/КТ-исследований для диагностирования онкозаболеваний. Средняя стоимость мероприятий по лечению гепатита С в дневном стационаре впервые установлена на федеральном уровне — в среднем размере в 143,8 тысячи рублей на застрахованное лицо в 2024 году и 158,3 тысячи рублей — в 2026-м.
В программе госгарантий также содержится мера по организации на базе поликлиник кабинетов медико-психологической помощи, где пациентам будут предоставлять консультации от клинических психологов в амбулаторном режиме, по ОМС.
Первичная медико-санитарная помощь по-прежнему считается приоритетным направлением программы государственных гарантий; соответственно, ее финансирование будут наращивать. Например, объем профилактических мероприятий, включая диспансеризации и плановые осмотры, увеличится на 17,3%.
«Диспансерное наблюдение показано гражданам, страдающим отдельными видами хронических неинфекционных и инфекционных заболеваний или имеющим высокий риск их развития», — заявили в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС).
Объем мероприятий в рамках диспансеризации для пациентов с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом и заболеваниями системы кровообращения будет пересмотрен — с акцентом на факторы риска. В 2024 году на все три направления перечислят 101,5 миллиарда рублей, в 2025-м — 107,8 миллиарда, в 2026-м — уже 114,1 миллиарда рублей.
В ФОМС ожидают, что новые меры сделают возможным проведение дорогостоящих исследований при соблюдении всех стандартов качества медицинского обслуживания в процессе диспансерного наблюдения за состоянием пациентов с хроническими заболеваниями.