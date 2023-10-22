Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду телефон

Чтобы спасти телефон, нужно снять чехол, вынуть аккумулятор и протереть его мягкой тряпочкой. Затем оставить устройство в теплом помещении, но не включать его в течение не менее суток, чтобы влага испарилась.



Она также отметила, что на данный момент действительно водонепроницаемыми считаются только флагманские смартфоны, но даже они могут быть уязвимыми, например, если влага проникнет в мелкие трещины.



Первым делом нужно выключить телефон и извлечь аккумулятор. Затем для того, чтобы вода свободно ушла из устройства, следует избавиться от всех «дополнительных предметов»: снять чехол и защитную пленку, извлечь сим-карту и флешку.