newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 22 октября 2023, 10:59

Published 22 октября 2023, 10:59

Modified 22 октября 2023, 11:05

Updated 22 октября 2023, 11:05

Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду телефон

Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду телефон

22 октября 2023, 10:59
Фото: 1MI.
Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала, что можно спасти телефон, который упал в воду, пишет РИА «Новости».

Чтобы спасти телефон, нужно снять чехол, вынуть аккумулятор и протереть его мягкой тряпочкой. Затем оставить устройство в теплом помещении, но не включать его в течение не менее суток, чтобы влага испарилась.

Она также отметила, что на данный момент действительно водонепроницаемыми считаются только флагманские смартфоны, но даже они могут быть уязвимыми, например, если влага проникнет в мелкие трещины.

Первым делом нужно выключить телефон и извлечь аккумулятор. Затем для того, чтобы вода свободно ушла из устройства, следует избавиться от всех «дополнительных предметов»: снять чехол и защитную пленку, извлечь сим-карту и флешку.

После этого стоит проверить динамик и разъемы, а саму влагу желательно удалить материалами, которые хорошо впитывают влагу, например, ватными палочками или бумажными салфетками. Жесткие предметы могут повредить устройство, поэтому их следует избегать.

Кроме того, не рекомендуется оставлять телефон на солнце, так как это может привести к выгоранию пикселей на дисплее или матрице камеры, а также не стоит использовать фен для сушки устройства.

Читайте также:
Руководитель МВД Санкт-Петербурга рассказал о методах телефонных мошенниковПродюсер «Орла и решки» слила в Сеть номера телефонов российских звёзд
#Илья Протвинов#Общество#Сохранение телефона#Водонепроницаемость#Упавший в воду#Влага#Аккумулятор#Чехол#Выключить телефон#Сим-карта#Флешка#Динамик#Разъемы#Удаление влаги#Мягкие материалы
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика