Эксперт рассказала, как спасти упавший в воду телефон

Posted 22 октября 2023, 10:59
Published 22 октября 2023, 10:59
Modified 22 октября 2023, 11:05
Updated 22 октября 2023, 11:05
Чтобы спасти телефон, нужно снять чехол, вынуть аккумулятор и протереть его мягкой тряпочкой. Затем оставить устройство в теплом помещении, но не включать его в течение не менее суток, чтобы влага испарилась.
Она также отметила, что на данный момент действительно водонепроницаемыми считаются только флагманские смартфоны, но даже они могут быть уязвимыми, например, если влага проникнет в мелкие трещины.
Первым делом нужно выключить телефон и извлечь аккумулятор. Затем для того, чтобы вода свободно ушла из устройства, следует избавиться от всех «дополнительных предметов»: снять чехол и защитную пленку, извлечь сим-карту и флешку.
После этого стоит проверить динамик и разъемы, а саму влагу желательно удалить материалами, которые хорошо впитывают влагу, например, ватными палочками или бумажными салфетками. Жесткие предметы могут повредить устройство, поэтому их следует избегать.
Кроме того, не рекомендуется оставлять телефон на солнце, так как это может привести к выгоранию пикселей на дисплее или матрице камеры, а также не стоит использовать фен для сушки устройства.