Когда закончатся новогодние каникулы в 2024 году

Posted 14 октября 2023, 08:20
Published 14 октября 2023, 08:20
Modified 14 октября 2023, 08:22
Updated 14 октября 2023, 08:22
Новогодние праздники в 2024 году продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. Это на один день больше, чем в уходящем году.
Выпадающие на субботу и воскресенье праздничные дни 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря.
Выходить на работу придется уже во вторник, 9 января. Но рабочая неделя будет короткой — это маленький, но приятный бонус, который поможет гармонично влиться в рабочий процесс.