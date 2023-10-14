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Posted 14 октября 2023, 08:20

Published 14 октября 2023, 08:20

Modified 14 октября 2023, 08:22

Updated 14 октября 2023, 08:22

Когда закончатся новогодние каникулы в 2024 году

Когда закончатся новогодние каникулы в 2024 году

14 октября 2023, 08:20
Фото: 1MI.
В следующем году отдыхать на Новый год будем дольше, чем в нынешнем, следует из постановления правительства РФ.

Новогодние праздники в 2024 году продлятся десять дней — с 30 декабря по 8 января. Это на один день больше, чем в уходящем году.

Выпадающие на субботу и воскресенье праздничные дни 6 и 7 января будут перенесены на 10 мая и 31 декабря.

Выходить на работу придется уже во вторник, 9 января. Но рабочая неделя будет короткой — это маленький, но приятный бонус, который поможет гармонично влиться в рабочий процесс.

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#Общество#Россия#Новогодние каникулы#2024 год#Праздники#Правительство#Постановление#Перенос праздников#Рабочая неделя
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