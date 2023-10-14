Как найти работу с хорошей зарплатой

Подготовка к собеседованиям включает в себя практику ответов на типичные вопросы, связанные с профессией кандидата. Перед собеседованием кандидату следует тщательно изучить компанию, в которой он желает работать. Знание ценностей и корпоративной культуры помогает подготовиться к вопросам о том, почему именно он подходит для данной позиции.