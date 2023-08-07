КМСП: Доля закупок госкомпаний у МСП за полугодие превысила 58%

Posted 7 августа 2023, 11:48
Published 7 августа 2023, 11:48
Modified 7 августа 2023, 11:48
Updated 7 августа 2023, 11:48
Таким образом, доля малых и средних предприятий в государственных закупках составила более 58% от общего объема договоров. Это выше показателей предыдущих лет, отметил министр экономического развития Максим Решетников, пишет ria.ru.
В первом полугодии 2022 года объем договоров с предприятиями МСП составлял около 1,96 трлн рублей, а это примерно 45% от общего объема. Прирост объема закупок у МСП в текущем году по сравнению с прошлым годом составил более 30%.
Крупнейшими заказчиками у малого и среднего бизнеса за первые полгода 2023 года стали компании «ФСК-Россети», «РЖДстрой», «Россети Московский регион», «Деловая среда» и «Россети Ленэнерго». Наибольший прирост закупок в этом году показали МСП-поставщики из Хабаровского края (11,4 млрд рублей), Астраханской и Свердловской областей (8,5 млрд и 7,7 млрд соответственно), Санкт-Петербурга (6,9 млрд) и Ставропольского края (5,7 млрд рублей).
Также прирост показали Мурманская, Новосибирская и Тульская области (5,1 млрд, 4,9 млрд и 4,4 млрд рублей соответственно), Краснодарский край и Курганская область (по 4 млрд рублей).
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что малый и средний бизнес для государственных компаний становится полноценным партнером, предоставляющим качественную продукцию и замещающим иностранных поставщиков. Он также подчеркнул важность сегмента государственных закупок для развития отечественного производственного малого и среднего бизнеса и импортозамещения.
За первые полгода текущего года объемы договоров на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более чем в 38,7 раза). Также значительный прирост показали закупки рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (3,2 раза), продукции рыболовства и рыбоводства (3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (2,56 раза).