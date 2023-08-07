КМСП: Доля закупок госкомпаний у МСП за полугодие превысила 58%

За первые полгода текущего года объемы договоров на закупку продукции и услуг частных домашних хозяйств для собственных нужд значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (более чем в 38,7 раза). Также значительный прирост показали закупки рекламных услуг и услуг по исследованию конъюнктуры рынка (3,2 раза), продукции рыболовства и рыбоводства (3 раза), а также услуг по рекультивации и утилизации отходов (2,56 раза).