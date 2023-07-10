newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 июля 2023, 07:08

Published 10 июля 2023, 07:08

Modified 10 июля 2023, 07:08

Updated 10 июля 2023, 07:08

В Корпорации МСП рассказали, как офсетные договоры развивают импортозамещение

В Корпорации МСП рассказали, как офсетные договоры развивают импортозамещение

10 июля 2023, 07:08
Фото: 1MI.
МСП-поставщики и госкомпании заключили первые четыре офсетных договора на общую сумму 3,1 миллиарда рублей. При этом объем инвестиций малого и среднего предпринимательства в развитие своих производств в рамках «офсетов» достиг 960 миллионов рублей.

Часть этих средств компании получили благодаря льготным программам кредитования российского правительства и Корпорации МСП, пишет ТАСС.

По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, «офсеты» позволяют госкомпаниям обеспечить долгосрочные поставки нужного им товара российского производства определенного качества и в необходимых объемах. А малые и средние предприятия получают стимул инвестировать в собственное производство, имея долгосрочные контракты и возможность планирования.

Самый крупный на сегодняшний день офсетный договор с МСП-поставщиком подписала группа «Интер РАО». Речь идет о сумме в 2,4 миллиарда рублей. Договор предусматривает производство и дальнейшую поставку огнестойкого турбинного масла на предприятии Тульской области. Оно сможет заменить продукцию из США и Великобритании.

Компания «Росгео» подписала офсетный договор сроком на пять лет на поставку бурильных труб, которые ранее ввозились в РФ из Швеции, Канады, Китая. Производство организуют в Оренбургской области.

РЖД заключили двухгодичный офсетный договор, регламентирующий поставку средств малой механизации, на 99,5 миллиона рублей. Завод начнет работать в Челябинской области.

Первый офсетный договор на 120 миллионов рублей подписало ООО «Автодор — Платные Дороги». В рамках импортозамещения МСП-предприятие начнет изготавливать в Подмосковье транспондеры для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.

На сегодня Корпорация МСП уже утвердила 10 подобных программ. Планируется, что в скором времени присоединится еще свыше 20 заказчиков. Стоит отметить, что через цифровую платформу МСП.РФ уже направлено более 130 заявок на участие в «выращивании».

Коррективы к действующему законодательству, которые позволили запустить программы «выращивания» и обеспечили возможность подписания офсетных договоров по 223-ФЗ, начали действовать с 12 ноября 2022 года по инициативе Министерства экономического развития.

Офсетный договор предусматривает, что организация МСП направляет инвестиции из собственных или заемных средств в развитие уже функционирующего или нового производство, при этом заказчик должен в последующие несколько лет приобретать у него товары или услуги в установленном объеме. Оператором данной программы стала Корпорация МСП.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика