В Корпорации МСП рассказали, как офсетные договоры развивают импортозамещение

Posted 10 июля 2023, 07:08
Published 10 июля 2023, 07:08
Modified 10 июля 2023, 07:08
Updated 10 июля 2023, 07:08
Часть этих средств компании получили благодаря льготным программам кредитования российского правительства и Корпорации МСП, пишет ТАСС.
По словам гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича, «офсеты» позволяют госкомпаниям обеспечить долгосрочные поставки нужного им товара российского производства определенного качества и в необходимых объемах. А малые и средние предприятия получают стимул инвестировать в собственное производство, имея долгосрочные контракты и возможность планирования.
Самый крупный на сегодняшний день офсетный договор с МСП-поставщиком подписала группа «Интер РАО». Речь идет о сумме в 2,4 миллиарда рублей. Договор предусматривает производство и дальнейшую поставку огнестойкого турбинного масла на предприятии Тульской области. Оно сможет заменить продукцию из США и Великобритании.
Компания «Росгео» подписала офсетный договор сроком на пять лет на поставку бурильных труб, которые ранее ввозились в РФ из Швеции, Канады, Китая. Производство организуют в Оренбургской области.
РЖД заключили двухгодичный офсетный договор, регламентирующий поставку средств малой механизации, на 99,5 миллиона рублей. Завод начнет работать в Челябинской области.
Первый офсетный договор на 120 миллионов рублей подписало ООО «Автодор — Платные Дороги». В рамках импортозамещения МСП-предприятие начнет изготавливать в Подмосковье транспондеры для бесконтактной оплаты проезда по платным дорогам.
На сегодня Корпорация МСП уже утвердила 10 подобных программ. Планируется, что в скором времени присоединится еще свыше 20 заказчиков. Стоит отметить, что через цифровую платформу МСП.РФ уже направлено более 130 заявок на участие в «выращивании».
Коррективы к действующему законодательству, которые позволили запустить программы «выращивания» и обеспечили возможность подписания офсетных договоров по 223-ФЗ, начали действовать с 12 ноября 2022 года по инициативе Министерства экономического развития.
Офсетный договор предусматривает, что организация МСП направляет инвестиции из собственных или заемных средств в развитие уже функционирующего или нового производство, при этом заказчик должен в последующие несколько лет приобретать у него товары или услуги в установленном объеме. Оператором данной программы стала Корпорация МСП.