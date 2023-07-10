В Корпорации МСП рассказали, как офсетные договоры развивают импортозамещение

Офсетный договор предусматривает, что организация МСП направляет инвестиции из собственных или заемных средств в развитие уже функционирующего или нового производство, при этом заказчик должен в последующие несколько лет приобретать у него товары или услуги в установленном объеме. Оператором данной программы стала Корпорация МСП.