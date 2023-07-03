Глава ФОМС: Система ОМС отвечает современным вызовам

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) с применением уникальных методов лечения. Если в 2022 году в перечень входило восемь методов, включая шесть для сердечно-сосудистой хирургии и два для трансплантации органов, то в 2023 году их число выросло до девяти. Речь идет о сложных и дорогостоящих операциях стоимостью от 1,6 до 8,3 млн рублей.