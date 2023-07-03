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Posted 3 июля 2023, 07:26

Published 3 июля 2023, 07:26

Modified 3 июля 2023, 07:26

Updated 3 июля 2023, 07:26

Глава ФОМС: Система ОМС отвечает современным вызовам

Глава ФОМС: Система ОМС отвечает современным вызовам

3 июля 2023, 07:26
Фото: 1MI.
Глава Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин поделился информацией об изменениях в системе обязательного медицинского страхования.

В этом году системе ОМС исполнилось 30 лет, и за это время она значительно увеличила свой потенциал, став неотъемлемой частью здравоохранения. Одним из приоритетов в области здравоохранения и ОМС в последние годы является финансирование амбулаторного звена. На данную цель планируется направить более 1 трлн рублей, или 39% от общего объема финансирования в 2023 году. Это позволит расширить предоставление медицинской помощи на амбулаторном уровне, увеличить объемы мероприятий, проводимых в рамках профилактики, реабилитации и диспансеризации, пишет ТАСС.

В последние годы система ОМС акцентируется на развитии превентивной медицины. В рамках ОМС проводится диспансеризация, которая позволяет специалистам своевременно выявлять заболевания и факторы риска, а также разрабатывать рекомендации для пациентов.

Процедура диспансеризации постоянно совершенствуется, и список исследований в рамках скрининга злокачественных новообразований активно пополняется. Система также ориентирована на оказание медицинской помощи пациентам с хроническими заболеваниями, выявление обострений и осложнений, подчеркнул Илья Баланин.

В 2023 году планируется охватить профилактическими мероприятиями более 86 млн человек, в том числе 11 млн — углубленной диспансеризацией. Это на 66,3% больше, чем в 2022 году.

Кроме того, в текущем году расширился перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) с применением уникальных методов лечения. Если в 2022 году в перечень входило восемь методов, включая шесть для сердечно-сосудистой хирургии и два для трансплантации органов, то в 2023 году их число выросло до девяти. Речь идет о сложных и дорогостоящих операциях стоимостью от 1,6 до 8,3 млн рублей.

«Например, одномоментное открытое протезирование практически всей аорты и ее ветвей позволяет заменить весь сосуд за одну операцию, в то время как ранее требовалось две-три операции. Стоимость такого лечения составляет более 4 млн рублей», — отметил глава ФОМС.

Важным шагом стало внедрение цифровых полисов ОМС. Теперь гражданам необязательно иметь с собой пластиковый или бумажный документ при посещении медицинских учреждений. При этом полисы ОМС на материальных носителях продолжают действовать и не требуют замены.

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