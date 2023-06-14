В ОМС заложены возможности для лечения и профилактики заболеваний

Журналисты напомнили, что страховую медицинскую компанию можно выбрать и ежегодно менять. Также доступен выбор поликлиник, причём не только государственных, но и частных, сообщает kp.ru. Полный список участвующих в программе медучреждений можно найти на сайтах территориальных фондов ОМС.