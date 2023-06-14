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Posted 14 июня 2023, 17:11

Published 14 июня 2023, 17:11

Modified 14 июня 2023, 17:11

Updated 14 июня 2023, 17:11

В ОМС заложены возможности для лечения и профилактики заболеваний

В ОМС заложены возможности для лечения и профилактики заболеваний

14 июня 2023, 17:11
Система обязательного медицинского страхования работает в РФ уже 30 лет. «Комсомольская правда» разбиралась, что даёт гражданам России полис ОМС.

Журналисты напомнили, что страховую медицинскую компанию можно выбрать и ежегодно менять. Также доступен выбор поликлиник, причём не только государственных, но и частных, сообщает kp.ru. Полный список участвующих в программе медучреждений можно найти на сайтах территориальных фондов ОМС.

По полису ОМС выполнят сложную диагностику совершенно бесплатно. Доступны компьютерная, магнитно-резонансная, позитронно-эмиссионная томографии и другие исследования. Срок ожидания бесплатной диагностики не должен превышать 14 рабочих дней. Если же речь идёт о пациентах с подозрением на онкологические заболевания, срок сокращается.

Вообще, борьбе с онкологией система уделяет особое внимание. Полис ОМС позволяет бесплатно проводить разные схемы терапии и делать операции.

«В рамках федерального проекта „Борьба с онкологическими заболеваниями“ в российских регионах создаются центры лучевой и протонной терапии», — рассказал председатель ФФОМС Илья Баланин.

Перечень высокотехнологичных видов медицинской помощи, доступных в рамках программы обязательного медицинского страхования, ежегодно увеличивается. В этом году его дополнили операциями по одномоментной замене всей аорты сердца, трансплантации комплекса органов и другими.

Также сообщается, что к концу 2023-го количество бесплатных процедур ЭКО на 18% превысит прошлогодний показатель — их сделают более 89 500.

Наконец, по полису ОМС доступны стоматологические услуги: пломбирование, лечение зубов и не только.

Следует отметить и диспансеризацию, являющуюся важным направлением работы системы ОМС. Данная услуга позволяет проверить сердечно-сосудистую систему, пройти онкоскрининги, выяснить, нет ли сахарного диабета и других заболеваний.

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