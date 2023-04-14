В «Норникеле» рассказали о реализации программы «Цифровой инвестор»

Тем не менее у потенциальных участников возник ряд вопросов. Не наращивает ли главный акционер таким образом себе пакет акций? Не будут ли против «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, которые получили в предыдущие годы 500 млрд рублей в виде дивидендов от «Норникеля»?