В «Норникеле» рассказали о реализации программы «Цифровой инвестор»

Posted 14 апреля 2023, 15:22
Published 14 апреля 2023, 15:22
Modified 25 июля, 21:45
Updated 25 июля, 21:45
Эмитент «Цифровые активы» выкупит пакет акций ГМК на сумму примерно 6,27 млрд рублей, пишет newizv.ru.
Владелец «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что в этом году программа «Цифровой инвестор» будет работать в пилотном режиме. Затем эксперты оценят востребованность и удобство токенов для сотрудников.
Сообщается, что оборот токенов будет происходить на блокчейн-платформе «Атомайз» — она первая в РФ получила лицензию ЦБ РФ.
По мнению экспертов, проект имеет три ключевых преимущества для участников. Прежде всего, это возможность дробления токенов, что позволяет привлечь инвесторов с небольшими суммами. Второй плюс — технология распределенного реестра делает инвестиции максимально прозрачными. И, наконец, между инвестором и компанией нет посредников.
Тем не менее у потенциальных участников возник ряд вопросов. Не наращивает ли главный акционер таким образом себе пакет акций? Не будут ли против «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, которые получили в предыдущие годы 500 млрд рублей в виде дивидендов от «Норникеля»?
Руководство «Норникеля» ответило, что доля участвующих в мотивационной программе акций составляет четверть процента. Этого явно недостаточно, чтобы нарастить долю Владимира Потанина в ущерб остальным акционерам. Более того, Потанин последовательно расширяет социальную политику, чтобы ГМК стала действительно «народным предприятием».