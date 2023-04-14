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Posted 14 апреля 2023, 15:22

Published 14 апреля 2023, 15:22

Modified 25 июля, 21:45

Updated 25 июля, 21:45

В «Норникеле» рассказали о реализации программы «Цифровой инвестор»

В «Норникеле» рассказали о реализации программы «Цифровой инвестор»

14 апреля 2023, 15:22
Фото: 1MI.
Месяц назад руководство «Норникеля» сделало заявление о том, что каждый сотрудник, проработавший в компании не менее года, может получить цифровые финансовые активы (токены) за счет предприятия. Цена токенов привязана к стоимости акций «Норникеля».

Эмитент «Цифровые активы» выкупит пакет акций ГМК на сумму примерно 6,27 млрд рублей, пишет newizv.ru.

Владелец «Норникеля» Владимир Потанин рассказал, что в этом году программа «Цифровой инвестор» будет работать в пилотном режиме. Затем эксперты оценят востребованность и удобство токенов для сотрудников.

Сообщается, что оборот токенов будет происходить на блокчейн-платформе «Атомайз» — она первая в РФ получила лицензию ЦБ РФ.

По мнению экспертов, проект имеет три ключевых преимущества для участников. Прежде всего, это возможность дробления токенов, что позволяет привлечь инвесторов с небольшими суммами. Второй плюс — технология распределенного реестра делает инвестиции максимально прозрачными. И, наконец, между инвестором и компанией нет посредников.

Тем не менее у потенциальных участников возник ряд вопросов. Не наращивает ли главный акционер таким образом себе пакет акций? Не будут ли против «обделенные миноритарии» в лице РУСАЛа, которые получили в предыдущие годы 500 млрд рублей в виде дивидендов от «Норникеля»?

Руководство «Норникеля» ответило, что доля участвующих в мотивационной программе акций составляет четверть процента. Этого явно недостаточно, чтобы нарастить долю Владимира Потанина в ущерб остальным акционерам. Более того, Потанин последовательно расширяет социальную политику, чтобы ГМК стала действительно «народным предприятием».

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