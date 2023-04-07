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Posted 7 апреля 2023, 11:02

Published 7 апреля 2023, 11:02

Modified 7 апреля 2023, 11:02

Updated 7 апреля 2023, 11:02

Буцаев: В РЭО поддерживают отказ от мусоропроводов

Буцаев: В РЭО поддерживают отказ от мусоропроводов

7 апреля 2023, 11:02
В Российском экологическом операторе поддержали идею о возможности застройщикам отказываться от мусоропроводов уже при создании проекта многоквартирного дома.

Отмечается, что в настоящее время многие строящиеся многоэтажки уже не оборудуются мусоропроводами, а если они и есть, то часто их просто заваривают, чтобы нельзя было использовать. Эксперты сообщают, что мусоропроводы повышают риск пожаров и часто становятся причиной антисанитарии в подъездах. Наконец, за содержание мусоропроводов жильцам приходится платить, пишет 56orb.ru.

Специалисты РЭО считают, что сегодня логично заменять мусоропроводы современными контейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов, в том числе раздельного. Также можно использовать вакуумные системы удаления мусора.

Предложение предоставить застройщикам возможность выбора проходит отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на данный момент в РФ насчитывается свыше 960 000 современных контейнерных площадок для сбора ТКО. Лидируют по их количеству Москва, Московская область и Петербург. Также в столице уже строятся жилые комплексы с вакуумными системами удаления отходов. Они замкнутые, что исключает неприятные запахи и нанесение вреда экологии.

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