Буцаев: В РЭО поддерживают отказ от мусоропроводов

Posted 7 апреля 2023, 11:02
Published 7 апреля 2023, 11:02
Modified 7 апреля 2023, 11:02
Updated 7 апреля 2023, 11:02
Отмечается, что в настоящее время многие строящиеся многоэтажки уже не оборудуются мусоропроводами, а если они и есть, то часто их просто заваривают, чтобы нельзя было использовать. Эксперты сообщают, что мусоропроводы повышают риск пожаров и часто становятся причиной антисанитарии в подъездах. Наконец, за содержание мусоропроводов жильцам приходится платить, пишет 56orb.ru.
Специалисты РЭО считают, что сегодня логично заменять мусоропроводы современными контейнерами для сбора твёрдых коммунальных отходов, в том числе раздельного. Также можно использовать вакуумные системы удаления мусора.
Предложение предоставить застройщикам возможность выбора проходит отдельным пунктом в дорожной карте по введению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Мера относится к внесению изменений в строительные нормы и правила.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что на данный момент в РФ насчитывается свыше 960 000 современных контейнерных площадок для сбора ТКО. Лидируют по их количеству Москва, Московская область и Петербург. Также в столице уже строятся жилые комплексы с вакуумными системами удаления отходов. Они замкнутые, что исключает неприятные запахи и нанесение вреда экологии.