Буцаев: В РЭО поддерживают отказ от мусоропроводов

Отмечается, что в настоящее время многие строящиеся многоэтажки уже не оборудуются мусоропроводами, а если они и есть, то часто их просто заваривают, чтобы нельзя было использовать. Эксперты сообщают, что мусоропроводы повышают риск пожаров и часто становятся причиной антисанитарии в подъездах. Наконец, за содержание мусоропроводов жильцам приходится платить, пишет 56orb.ru.