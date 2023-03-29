Эксперты не поддержали идею передачи долга с продажи ипотечного жилья банкам

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что в первую очередь нововведения значительно повышают риски для банков при выдаче кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. Кроме того, они могут повлечь за собой появление нового вида мошенничества. Имея возможность продать залоговую квартиру и закрыть таким способом кредит, заемщик может бесплатно жить в ней какое-то время и не погашать долг после окончания льготного периода.