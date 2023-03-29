Эксперты не поддержали идею передачи долга с продажи ипотечного жилья банкам

Posted 29 марта 2023, 16:06
Published 29 марта 2023, 16:06
Modified 25 июля, 21:05
Updated 25 июля, 21:05
Это произойдет в том случае, если Госдума поддержит инициативу депутата Анатолия Аксакова по освобождению заемщиков от уплаты долга, когда вынужденная продажа ипотечной квартиры не покрыла полностью кредит. Аксаков предлагает непогашенную часть долга переложить на банк.
Специалисты, опрошенные изданием «Газета.Ru», сходятся во мнении, что подобные меры повлекут за собой рост требований к заемщикам и сокращение доступности жилищных кредитов. Эксперты убеждены — все это негативно отразится на общем развитии рынка ипотеки в России.
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов отметил, что в первую очередь нововведения значительно повышают риски для банков при выдаче кредита без первоначального взноса и с льготными периодами. Кроме того, они могут повлечь за собой появление нового вида мошенничества. Имея возможность продать залоговую квартиру и закрыть таким способом кредит, заемщик может бесплатно жить в ней какое-то время и не погашать долг после окончания льготного периода.
«Поэтому можно ожидать прекращения выдачи ипотеки с минимальным первым взносом, а для компенсации повышения риска — роста кредитных ставок. А последнее явно не повысит доступность жилья», — уверен Цыганов.
Сергей Гордейко, главный эксперт «Русипотеки», считает, что подобные ситуации, когда средств, вырученных от продажи ипотечной квартиры, может не хватить для погашения кредита перед банком, могут происходить регулярно. Он заметил, что любая норма, которая списывает долг перед банком, должна не только защищать интересы заемщика, но и решать вопрос покрытия убытков банка.
По мнению Гордейко, в этом случае целесообразно провести ревизию процедуры продажи заложенного имущества, а также необходимо обсудить страховую защиту. Тогда этот риск был бы застрахован, и при недостаточности средств для покрытия долга платила бы страховая компания. Эксперт добавил, что подобный подход логично было бы применять для займов с первоначальным взносом до 20%.
При этом эксперты заявляют, что если речь идет обо всех программах господдержки, то «вешать» долг на банки неправильно. Основатель брокерского агентства недвижимости DOLGOV PRO Дмитрий Долгов уверен, что в случае введения законопроекта мелкие кредитные организации с такой нагрузкой справиться не смогут, они просто «схлопнутся».
К тому же такие изменения могут существенно повысить ставки на жилищные кредиты, а также поднять требования к размеру первоначального взноса. Экономист Андрей Бархота озвучил еще один риск — снижение цен на жилье. Если это произойдет, продажи будут быстрыми, как и убытки банков.