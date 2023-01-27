Глава РЭО Буцаев: На бирже можно приобрести золошлаковые отходы для строительства

Лоты представлены на ВМР энергетической компанией «Интер РАО», заявил руководитель РЭО Денис Буцаев. По его словам, такие виды отходов будут востребованы при производстве бетона и цемента из золошлаков, сообщил он. В настоящее время активно продолжается деятельность, ориентированная на то, чтобы такие отходы вовлекались в сферу дорожного строительства, а также в производство стройматериалов. Об этом сообщает newsnn.ru.