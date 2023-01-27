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Posted 27 января 2023, 12:03

Published 27 января 2023, 12:03

Modified 27 января 2023, 12:03

Updated 27 января 2023, 12:03

Глава РЭО Буцаев: На бирже можно приобрести золошлаковые отходы для строительства

Глава РЭО Буцаев: На бирже можно приобрести золошлаковые отходы для строительства

27 января 2023, 12:03
Биржа вторичных материальных ресурсов (ВМР) предлагает купить золошлаковые отходы, используемые в процессе производства цемента. Биржа работает на базе электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных ресурсов, представленной Российским экологическим оператором (РЭО).

Лоты представлены на ВМР энергетической компанией «Интер РАО», заявил руководитель РЭО Денис Буцаев. По его словам, такие виды отходов будут востребованы при производстве бетона и цемента из золошлаков, сообщил он. В настоящее время активно продолжается деятельность, ориентированная на то, чтобы такие отходы вовлекались в сферу дорожного строительства, а также в производство стройматериалов. Об этом сообщает newsnn.ru.

«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ приняты четыре отраслевые программы по применению вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ, — отметил глава РЭО. — К 2030 году показатели применения вторичных ресурсов должны достичь 40 процентов в строительстве, 50 процентов — в сельском хозяйстве, 34 процентов — в промышленности».

Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов заявил, что энергетическая компания представит две разновидности отходов — это зола-уноса и золошлаковый материал из золошлаковой смеси. По словам эксперта, данную типовую номенклатуру для золошлаковых отходов могут использовать и остальные поставщики/покупатели.

В процессе сжигания угля в котельных и на ТЭС формируются золошлаковые отходы, а отходы зола-уноса появляются при сухом золоудалении: частицам золы свойственно осаживаться в электрофильтрах и в циклонах. Зола скапливается также в силосах.

Что же касается золошлаковой смеси, то она формируется при совместном мокром удалении образуемых в котлах топливных шлаков и уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса. Смесь направляется в золоотвал как пульпа.

Золошлаковые отходы могут быть широко востребованы в сфере дорожного строительства при создании дорожных одежд и полотен, укреплении оснований и возведении насыпей.

Золошлаки применяются в качестве заполнителя и минерального порошка в цементно- и асфальтобетонах и для насыпных гидротехнических сооружений.

В России продолжают реализовывать программу, предусматривающую использование вторсырья в сфере дорожного строительства, разработанную в рамках крупного нацпроекта «Экономика замкнутого цикла», заключил Буцаев. 

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