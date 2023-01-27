Глава РЭО Буцаев: На бирже можно приобрести золошлаковые отходы для строительства

Posted 27 января 2023, 12:03
Published 27 января 2023, 12:03
Modified 27 января 2023, 12:03
Updated 27 января 2023, 12:03
Лоты представлены на ВМР энергетической компанией «Интер РАО», заявил руководитель РЭО Денис Буцаев. По его словам, такие виды отходов будут востребованы при производстве бетона и цемента из золошлаков, сообщил он. В настоящее время активно продолжается деятельность, ориентированная на то, чтобы такие отходы вовлекались в сферу дорожного строительства, а также в производство стройматериалов. Об этом сообщает newsnn.ru.
«В рамках федерального проекта „Экономика замкнутого цикла“ приняты четыре отраслевые программы по применению вторсырья из отходов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве и ЖКХ, — отметил глава РЭО. — К 2030 году показатели применения вторичных ресурсов должны достичь 40 процентов в строительстве, 50 процентов — в сельском хозяйстве, 34 процентов — в промышленности».
Руководитель проекта «Биржа ВМР» Заур Абдурахимов заявил, что энергетическая компания представит две разновидности отходов — это зола-уноса и золошлаковый материал из золошлаковой смеси. По словам эксперта, данную типовую номенклатуру для золошлаковых отходов могут использовать и остальные поставщики/покупатели.
В процессе сжигания угля в котельных и на ТЭС формируются золошлаковые отходы, а отходы зола-уноса появляются при сухом золоудалении: частицам золы свойственно осаживаться в электрофильтрах и в циклонах. Зола скапливается также в силосах.
Что же касается золошлаковой смеси, то она формируется при совместном мокром удалении образуемых в котлах топливных шлаков и уловленной обеспыливающими устройствами золы-уноса. Смесь направляется в золоотвал как пульпа.
Золошлаковые отходы могут быть широко востребованы в сфере дорожного строительства при создании дорожных одежд и полотен, укреплении оснований и возведении насыпей.
Золошлаки применяются в качестве заполнителя и минерального порошка в цементно- и асфальтобетонах и для насыпных гидротехнических сооружений.
В России продолжают реализовывать программу, предусматривающую использование вторсырья в сфере дорожного строительства, разработанную в рамках крупного нацпроекта «Экономика замкнутого цикла», заключил Буцаев.