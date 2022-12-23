Участникам «Лучник Future» предложили разрабатывать проекты для шести компаний

Напомним, участниками конкурса «Лучник Future» могут стать студенты, изучающие рекламу, PR, менеджмент, маркетинг, управление медиакоммукациями и телевидение. Заявки будут принимать до 15 января. На данный момент их подали уже 85 команд из 20 городов. Шорт-лист сформируют к 10 февраля.