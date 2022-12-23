Участникам «Лучник Future» предложили разрабатывать проекты для шести компаний

Posted 23 декабря 2022, 13:36
Published 23 декабря 2022, 13:36
Modified 23 декабря 2022, 13:36
Updated 23 декабря 2022, 13:36
Учредителем конкурса выступает дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», оператором является коммуникационное агентство JM Communications. Официальный информационный партнёр мероприятия — медиахолдинг 1MI, пишет newsnn.ru.
От партнёров конкурсантам поступило 6 масштабных задач. Например, Московский метрополитен предложил разработать кампанию по привлечению новых пользователей платёжного сервиса Face Pay.
Ассоциация грантодающих организаций «Форум Доноров» предложила студентам проработать коммуникативные стратегии для поддержки образования, просвещения, науки.
«Ситикард» хочет получить от конкурсантов план выхода на российский рынок виртуальной транспортной карты.
Руководство «Норникеля» предложило студентам поделиться своим видением по механизму привлечения молодёжи.
Золотодобытчики из компании «Полюс Вернинское» поставили задачу создать PR-кампанию по освещению 25-летнего юбилея предприятия и план торжеств.
Наконец, Трубная металлургическая компания попросила разработать концепт корпоративного радио для своих предприятий.
Подробную информацию о конкурсных задачах можно найти на сайте мероприятия.
Напомним, участниками конкурса «Лучник Future» могут стать студенты, изучающие рекламу, PR, менеджмент, маркетинг, управление медиакоммукациями и телевидение. Заявки будут принимать до 15 января. На данный момент их подали уже 85 команд из 20 городов. Шорт-лист сформируют к 10 февраля.