Владислав Даванков рассказал об отклонении ГД поправок к закону “О рекламе”

Posted 8 ноября 2022, 07:06
Published 8 ноября 2022, 07:06
Modified 8 ноября 2022, 07:07
Updated 8 ноября 2022, 07:07
После прохождения первого чтения проект закона получил много отрицательных отзывов. Чтобы поставить точку в данном вопросе, инициатива будет вынесена в ускоренном порядке на второе чтение.
Как пишет издание newizv.ru, ранее депутат Государственной думы от партии “Единая Россия” Артем Кирьянов внес поправки в закон “О рекламе”. Согласно документу, в Российской Федерации должен появиться единый рекламный оператор, который будет контролировать размещение цифровой наружной рекламы и объявлений физических лиц на электронных площадках. Предполагалось, что это будет частная компания, которая сможет без торгов заключать договоры на монтаж своих конструкций на срок тридцать лет.
На рассмотрение в ГД РФ законопроект попал с нарушением требований к процедуре: не были проведены предварительные обсуждения и не дана оценка регулирующего воздействия. При этом поправки приняли в первом чтении.
Четыре оппозиционные фракции Государственной думы выступили против предложения о создании единого рекламного оператора: свою позицию по данному вопросу высказали лидеры “Новых людей” Алексей Нечаев, партии “Справедливая Россия - За правду” Сергей Миронов, ЛДПР - Леонид Слуцкий, КПРФ - Геннадий Зюганов и их коллеги - главы комитетов.
В Федеральной антимонопольной службе поправки в закон “О рекламе” не поддержали, так же как в Минэкономразвития. Региональные власти, в том числе Москвы и Петербурга, тоже предоставили негативные отзывы о поправках. Позицию всех регионов отстаивал и руководитель профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.
Все оценившие предложенные поправки сошлись во мнении, что создание единого оператора является попыткой монополизации рынка в интересах крупного игрока. В докладе “Минченко консалтинг” указывается, что это может привести к вытеснению других участников с рынка. По прогнозам региональных властей и экспертов МГУ, в случае принятия проекта закона бюджет ждут большие потери.
Представители рекламной отрасли, которые оперативно консолидировались в Союз операторов наружной рекламы, выразили опасения, что сторонники создания единого оператора смогут продавить проект закона. Но еще во время первого чтения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: “Мы будем делать все для того, чтобы отечественный бизнес не пострадал”.
Седьмого ноября Совет Госдумы рекомендовал отклонить поправки. Таким образом, государство в лице Совета Федерации, Государственной думы и правительства разобралось с поправками к закону “О рекламе”.