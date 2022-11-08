Владислав Даванков рассказал об отклонении ГД поправок к закону “О рекламе”

Как пишет издание newizv.ru, ранее депутат Государственной думы от партии “Единая Россия” Артем Кирьянов внес поправки в закон “О рекламе”. Согласно документу, в Российской Федерации должен появиться единый рекламный оператор, который будет контролировать размещение цифровой наружной рекламы и объявлений физических лиц на электронных площадках. Предполагалось, что это будет частная компания, которая сможет без торгов заключать договоры на монтаж своих конструкций на срок тридцать лет.