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Posted 8 ноября 2022, 07:06

Published 8 ноября 2022, 07:06

Modified 8 ноября 2022, 07:07

Updated 8 ноября 2022, 07:07

Владислав Даванков рассказал об отклонении ГД поправок к закону “О рекламе”

Владислав Даванков рассказал об отклонении ГД поправок к закону “О рекламе”

8 ноября 2022, 07:06
Вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков рассказал, что Совет нижней палаты парламента рекомендовал отклонить поправки к закону “О рекламе” без обсуждения.

После прохождения первого чтения проект закона получил много отрицательных отзывов. Чтобы поставить точку в данном вопросе, инициатива будет вынесена в ускоренном порядке на второе чтение.

Как пишет издание newizv.ru, ранее депутат Государственной думы от партии “Единая Россия” Артем Кирьянов внес поправки в закон “О рекламе”. Согласно документу, в Российской Федерации должен появиться единый рекламный оператор, который будет контролировать размещение цифровой наружной рекламы и объявлений физических лиц на электронных площадках. Предполагалось, что это будет частная компания, которая сможет без торгов заключать договоры на монтаж своих конструкций на срок тридцать лет. 

На рассмотрение в ГД РФ законопроект попал с нарушением требований к процедуре: не были проведены предварительные обсуждения и не дана оценка регулирующего воздействия. При этом поправки приняли в первом чтении.

Четыре оппозиционные фракции Государственной думы выступили против предложения о создании единого рекламного оператора: свою позицию по данному вопросу высказали лидеры “Новых людей” Алексей Нечаев,  партии “Справедливая Россия - За правду” Сергей Миронов, ЛДПР - Леонид Слуцкий, КПРФ - Геннадий Зюганов и их коллеги - главы комитетов.

В Федеральной антимонопольной службе поправки в закон “О рекламе” не поддержали, так же как в Минэкономразвития. Региональные власти, в том числе Москвы и Петербурга, тоже предоставили негативные отзывы о поправках. Позицию всех регионов отстаивал и руководитель профильного комитета Совета Федерации Андрей Кутепов.

Все оценившие предложенные поправки сошлись во мнении, что создание единого оператора является попыткой монополизации рынка в интересах крупного игрока. В докладе “Минченко консалтинг” указывается, что это может привести к вытеснению других участников с рынка. По прогнозам региональных властей и экспертов МГУ, в случае принятия проекта закона бюджет ждут большие потери.

Представители рекламной отрасли, которые оперативно консолидировались в Союз операторов наружной рекламы, выразили опасения, что сторонники создания единого оператора смогут продавить проект закона. Но еще во время первого чтения спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил: “Мы будем делать все для того, чтобы отечественный бизнес не пострадал”. 

 

Седьмого ноября Совет Госдумы рекомендовал отклонить поправки. Таким образом, государство в лице Совета Федерации, Государственной думы и правительства разобралось с поправками к закону “О рекламе”.

#Светлана Павлова
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