newia.ru
ГлавноеВсе новости
newia.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 октября 2022, 15:01

Published 24 октября 2022, 15:01

Modified 24 октября 2022, 15:02

Updated 24 октября 2022, 15:02

В ГД прокомментировали заявление СНБО по поводу запрета русского языка на Украине

В ГД прокомментировали заявление СНБО по поводу запрета русского языка на Украине

24 октября 2022, 15:01
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов выступил с заявлением на тему того, что русский язык в стране должен исчезнуть.

По мнению члена комитета Госдумы РФ по культуре Сергея Соловьева, подобные высказывания могут допускать лишь руководители с колониальным мышлением. 

Парламентарий подчеркнул, что не удивился данному заявлению, так как об этом говорится уже не в первый раз, пишет Pravda.Ru.

По его словам, русский язык — не просто средство общения, это язык, на котором мы думаем, так что запрет русского языка — это запрет на право свободно мыслить. Он уточнил, что подобные запреты могут инициировать лишь руководители с колониальным мышлением, преследующие такие цели, как порабощение и насильное насаждение людям чуждых духовно-нравственных ценностей.

Соловьев также с уверенностью предположил, что украинский народ вряд ли разделяет такие ценности и не откажется от своих славянских корней.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт newia.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Новое информационное агентство». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-85590 от 17 июля 2023 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Рудковский Сергей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика