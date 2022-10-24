В ГД прокомментировали заявление СНБО по поводу запрета русского языка на Украине

Posted 24 октября 2022, 15:01
Published 24 октября 2022, 15:01
Modified 24 октября 2022, 15:02
Updated 24 октября 2022, 15:02
По мнению члена комитета Госдумы РФ по культуре Сергея Соловьева, подобные высказывания могут допускать лишь руководители с колониальным мышлением.
Парламентарий подчеркнул, что не удивился данному заявлению, так как об этом говорится уже не в первый раз, пишет Pravda.Ru.
По его словам, русский язык — не просто средство общения, это язык, на котором мы думаем, так что запрет русского языка — это запрет на право свободно мыслить. Он уточнил, что подобные запреты могут инициировать лишь руководители с колониальным мышлением, преследующие такие цели, как порабощение и насильное насаждение людям чуждых духовно-нравственных ценностей.
Соловьев также с уверенностью предположил, что украинский народ вряд ли разделяет такие ценности и не откажется от своих славянских корней.