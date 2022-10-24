В ГД прокомментировали заявление СНБО по поводу запрета русского языка на Украине

По его словам, русский язык — не просто средство общения, это язык, на котором мы думаем, так что запрет русского языка — это запрет на право свободно мыслить. Он уточнил, что подобные запреты могут инициировать лишь руководители с колониальным мышлением, преследующие такие цели, как порабощение и насильное насаждение людям чуждых духовно-нравственных ценностей.