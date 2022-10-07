Чернышенко сообщил об информировании граждан РФ по поводу частичной мобилизации

По заявлению Чернышенко, в числе обращений от потенциальных участников СВО есть и женщины. Он отметил, что согласен с позицией Минобороны: в рамках частичной мобилизации женщин привлекать не следует. Чернышенко предложил рассмотреть возможность их работы в российских госпиталях, участия в качестве волонтеров, если они согласны и соответствуют этому.