Чернышенко сообщил об информировании граждан РФ по поводу частичной мобилизации

Posted 7 октября 2022, 17:21
Published 7 октября 2022, 17:21
Modified 25 июля, 21:00
Updated 25 июля, 21:00
Чернышенко призвал ускорить обработку жалоб, а также изучить вопрос женщин-добровольцев, которые хотят встать на защиту своей страны.
Стоит напомнить, первый сервис «Стать добровольцем» предусмотрен для всех, кто готов добровольно стать участником специальной военной операции. Второй сервис создан, чтобы подать жалобу через сайт «Госуслуги», если при частичной мобилизации произойдет ошибка. Все заявки направляются в призывные комиссии регионов. Статус их обработки отслеживают и контролируют. Об этом пишет newsnn.ru.
По заявлению Чернышенко, в числе обращений от потенциальных участников СВО есть и женщины. Он отметил, что согласен с позицией Минобороны: в рамках частичной мобилизации женщин привлекать не следует. Чернышенко предложил рассмотреть возможность их работы в российских госпиталях, участия в качестве волонтеров, если они согласны и соответствуют этому.
Заместитель председателя российского правительства также добавил: мужчины, не отвечающие параметрам призыва по частичной мобилизации и их приема в роли добровольцев, но желающие внести свою лепту в защиту интересов РФ, также могут стать волонтерами и могут быть привлечены к сбору гуманитарной помощи.
Дмитрий Чернышенко также перечислил основные проблемы, связанные с обработкой жалоб на возможную ошибку при мобилизации призывными комиссиями регионов.
Зампредседателя Правительства РФ подчеркнул: стоит стремиться к тому, чтобы жалобы обрабатывались в кратчайшие сроки. В ряде регионов отмечается формальный подход к ответам на жалобы в случае возможной ошибки при мобилизации. «Эффективность, оперативность рассмотрения заявок, качество ответов — вот те критерии, которыми мы будем руководствоваться, оценивая регионы», — заключил он.