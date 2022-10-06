В Перми застройщик ПМД задолжал более 1,3 млн рублей по 23 искам

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2017–2020 годах «Пермский квартал» возвел семь домов. Это жилая недвижимость в комплексах «Выше мира» по улице Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский» по улице Циолковского, 19. По всем этим зданиям у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками, связанные с устранением недочетов строительства в течение пяти лет.