В Перми застройщик ПМД задолжал более 1,3 млн рублей по 23 искам

Posted 6 октября 2022, 07:41
Published 6 октября 2022, 07:41
Modified 25 июля, 21:00
Updated 25 июля, 21:00
Как рассказали в управлении Федеральной службы судебных приставов по региону, в отношении ООО «Пермский квартал» завели 23 исполнительных производства. Приставы подтверждают: предприятие не отказывается от выплат, однако делает их в небольшом объеме, что не влияет на общую картину. По словам приставов, деньги от компании поступают время от времени, но сумма остается неизменной, поскольку одно из производств — с процентами и неустойкой. Об этом пишет properm.ru.
По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в 2017–2020 годах «Пермский квартал» возвел семь домов. Это жилая недвижимость в комплексах «Выше мира» по улице Власова, 4а, «Дуэт» по улице Энгельса, 27, «Рубин» по улице Тургенева, 33д, «Клевер» по улице Подлесной, 2, «Пионер» по улице Солдатова, 29. Кроме того, в список вошли две очереди ЖД «Циолковский» по улице Циолковского, 19. По всем этим зданиям у застройщика могут быть обязательства перед дольщиками, связанные с устранением недочетов строительства в течение пяти лет.
На сайте ПМД сказано, что компания работает с 2007 года. Специализация застройщика — возведение жилой и коммерческой недвижимости. Сейчас в портфеле проектов компании насчитывается 575 тыс. кв. м. При этом 135 тыс. кв. м находится на этапе активного строительства.
Стоит добавить, что по результатам прошлого года во Всероссийском едином ресурсе застройщиков ЕРЗ.РФ группа «ПМД» получила максимальный рейтинг надежности — 5 звезд. На 1 июня 2022 года компания находилась на первом месте в Перми по объему текущего строительства в сегментах комфорт и бизнес.