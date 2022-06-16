Норникель проводит встречи с коренными народами по поводу Колмозерского месторождения

Еще одно совещание было инициировано руководством «Норникеля» в Мурманской области. Оно прошло в региональной Общественной палате. На нем обсуждались социальные и экологические вопросы, а также внедрение стандартов ESG. До сентября аналогичные мероприятия будут проведены в Чите, Норильске и Москве.