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Posted 16 июня 2022, 11:53

Published 16 июня 2022, 11:53

Modified 17 сентября 2022, 07:38

Updated 17 сентября 2022, 07:38

Норникель проводит встречи с коренными народами по поводу Колмозерского месторождения

Норникель проводит встречи с коренными народами по поводу Колмозерского месторождения

16 июня 2022, 11:53
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
В Мурманской области жители сел Ловозеро и Краснощелье встретились с представителями «Норникеля», «Росатома», местных властей. Кроме них, на встрече присутствовали эксперты по правам коренных народов. Обсуждалось развитие литиевого Колмозерского месторождения.

Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что аукцион по этому месторождению пройдет в III–IV кварталах текущего года. Минимальный разовый платеж составит примерно 590 млн рублей, пишет newizv.ru.

До этого «Норникель» и «Росатом» озвучили намерение о совместной разработке Колмозерского месторождения. По словам собственника «Норникеля» Владимира Потанина, включение лития в линейку металлов, добываемых и перерабатываемых предприятием, позволит стать ключевым поставщиком для производителей аккумуляторов.

Еще одно совещание было инициировано руководством «Норникеля» в Мурманской области. Оно прошло в региональной Общественной палате. На нем обсуждались социальные и экологические вопросы, а также внедрение стандартов ESG. До сентября аналогичные мероприятия будут проведены в Чите, Норильске и Москве.

По словам представителей «Норникеля», ESG-инициативы активно внедряются в регионах присутствия компании. Было проведено 11 ESG-аудитов, результат которых показал активное снижение вредных выбросов на предприятиях «Норникеля».

13 июня финский филиал Nornickel Harjavalta представил проект расширения производства никеля. Для этого понадобится новое экологическое разрешение. В компании заявили, что масштабирование производства не приведет к ухудшению экологической ситуации с водоемами и атмосферой. Также не увеличатся уровень шума и движение в центре финской Харьявалты.

Администрация «Норникеля» подчеркнула, что заблаговременно обсуждает свои бизнес-проекты с заинтересованными сторонами. Таким образом подтверждается приверженность руководства компании декларируемым ООН целям устойчивого развития.

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