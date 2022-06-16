Норникель проводит встречи с коренными народами по поводу Колмозерского месторождения

Posted 16 июня 2022, 11:53
Published 16 июня 2022, 11:53
Modified 17 сентября 2022, 07:38
Updated 17 сентября 2022, 07:38
Ранее глава Минприроды Александр Козлов заявил, что аукцион по этому месторождению пройдет в III–IV кварталах текущего года. Минимальный разовый платеж составит примерно 590 млн рублей, пишет newizv.ru.
До этого «Норникель» и «Росатом» озвучили намерение о совместной разработке Колмозерского месторождения. По словам собственника «Норникеля» Владимира Потанина, включение лития в линейку металлов, добываемых и перерабатываемых предприятием, позволит стать ключевым поставщиком для производителей аккумуляторов.
Еще одно совещание было инициировано руководством «Норникеля» в Мурманской области. Оно прошло в региональной Общественной палате. На нем обсуждались социальные и экологические вопросы, а также внедрение стандартов ESG. До сентября аналогичные мероприятия будут проведены в Чите, Норильске и Москве.
По словам представителей «Норникеля», ESG-инициативы активно внедряются в регионах присутствия компании. Было проведено 11 ESG-аудитов, результат которых показал активное снижение вредных выбросов на предприятиях «Норникеля».
13 июня финский филиал Nornickel Harjavalta представил проект расширения производства никеля. Для этого понадобится новое экологическое разрешение. В компании заявили, что масштабирование производства не приведет к ухудшению экологической ситуации с водоемами и атмосферой. Также не увеличатся уровень шума и движение в центре финской Харьявалты.
Администрация «Норникеля» подчеркнула, что заблаговременно обсуждает свои бизнес-проекты с заинтересованными сторонами. Таким образом подтверждается приверженность руководства компании декларируемым ООН целям устойчивого развития.