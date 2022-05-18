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Posted 18 мая 2022, 19:38

Published 18 мая 2022, 19:38

Modified 17 сентября 2022, 07:32

Updated 17 сентября 2022, 07:32

В Госдуме намерены поддержать выход России из ВТО и ВОЗ

В Госдуме намерены поддержать выход России из ВТО и ВОЗ

18 мая 2022, 19:38
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил, что на ближайшем пленарном заседании нижняя палата рассмотрит вопрос о выходе России из Всемирной торговой организации (ВТО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, эти организации пренебрегли всеми обязательствами в отношении Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru.

Парламентарий добавил, что исполнение соглашений и договоров с этими организациями наносит стране «прямой ущерб».

Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что «незаконные» ограничения, наложенные западными государствами на российские компании, противоречат правилам ВТО, и поручил правительству обновить стратегию членства России в этой организации к 1 июня.

#Политика#Новости
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