В Госдуме намерены поддержать выход России из ВТО и ВОЗ

Posted 18 мая 2022, 19:38
Published 18 мая 2022, 19:38
Modified 17 сентября 2022, 07:32
Updated 17 сентября 2022, 07:32
По его словам, эти организации пренебрегли всеми обязательствами в отношении Российской Федерации. Об этом пишет Pravda.Ru.
Парламентарий добавил, что исполнение соглашений и договоров с этими организациями наносит стране «прямой ущерб».
Ранее, в апреле, президент России Владимир Путин заявил, что «незаконные» ограничения, наложенные западными государствами на российские компании, противоречат правилам ВТО, и поручил правительству обновить стратегию членства России в этой организации к 1 июня.