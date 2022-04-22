Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте

Комарова отметила опыт и успех Сбера, который нацелил ХМАО на то, чтобы двигаться дальше в этом направлении. «Нужно соблюдать в работе те же принципы, что и в „Школе 21“. Благодаря Сбербанку ХМАО имеет возможность пользоваться собственным брендом. А это имеет большое значение для тех людей, которые получают знания», — заметила губернатор. По ее словам, ХМАО готов создать все условия, чтобы проект был успешно реализован.