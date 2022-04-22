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Posted 22 апреля 2022, 18:42

Published 22 апреля 2022, 18:42

Modified 17 сентября 2022, 07:27

Updated 17 сентября 2022, 07:27

Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте

Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте

22 апреля 2022, 18:42
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Наталья Комарова подписали соглашение о развитии стратегического партнерства в сфере подготовки высококвалифицированных специалистов в сфере IT. Также, согласно документу, в Сургуте планируется открытие «Школы 21».

В соответствии с данным соглашением планируется подготовить квалифицированных IT-специалистов на территории ХМАО. Будет открыта «Школа 21», организован обмен наилучшими практиками в области обучения программистов и проведены мероприятия, на которых будут обсуждать развитие стратегического партнерства. Об этом пишет muksun.fm.

Важный и успешный проект «Школа 21» уже доказал свою эффективность, предоставляя новые рабочие места и внося существенный вклад в развитие страны. Высокий уровень квалификации и работоспособность выпускников радуют работодателей. В «Школе 21» преподаватели используют уникальную методику в процессе обучения. Здесь учатся как молодые ребята, так и люди зрелого возраста. И всех их объединяет мотивация, а также желание получать новые знания.

ХМАО является нефтяным регионом. Здесь у нефтегазовых компаний предъявляется большой спрос на новые цифровые кадры. Как отмечает Греф, Сбер уже длительное время сотрудничает с ХМАО, в связи с этим сотрудничество в сфере подготовки программистов считается логичным продолжением их партнерства.

Комарова отметила опыт и успех Сбера, который нацелил ХМАО на то, чтобы двигаться дальше в этом направлении. «Нужно соблюдать в работе те же принципы, что и в „Школе 21“. Благодаря Сбербанку ХМАО имеет возможность пользоваться собственным брендом. А это имеет большое значение для тех людей, которые получают знания», — заметила губернатор. По ее словам, ХМАО готов создать все условия, чтобы проект был успешно реализован.

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