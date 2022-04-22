Сбер откроет «Школу 21» в Сургуте

Posted 22 апреля 2022, 18:42
Published 22 апреля 2022, 18:42
Modified 17 сентября 2022, 07:27
Updated 17 сентября 2022, 07:27
В соответствии с данным соглашением планируется подготовить квалифицированных IT-специалистов на территории ХМАО. Будет открыта «Школа 21», организован обмен наилучшими практиками в области обучения программистов и проведены мероприятия, на которых будут обсуждать развитие стратегического партнерства. Об этом пишет muksun.fm.
Важный и успешный проект «Школа 21» уже доказал свою эффективность, предоставляя новые рабочие места и внося существенный вклад в развитие страны. Высокий уровень квалификации и работоспособность выпускников радуют работодателей. В «Школе 21» преподаватели используют уникальную методику в процессе обучения. Здесь учатся как молодые ребята, так и люди зрелого возраста. И всех их объединяет мотивация, а также желание получать новые знания.
ХМАО является нефтяным регионом. Здесь у нефтегазовых компаний предъявляется большой спрос на новые цифровые кадры. Как отмечает Греф, Сбер уже длительное время сотрудничает с ХМАО, в связи с этим сотрудничество в сфере подготовки программистов считается логичным продолжением их партнерства.
Комарова отметила опыт и успех Сбера, который нацелил ХМАО на то, чтобы двигаться дальше в этом направлении. «Нужно соблюдать в работе те же принципы, что и в „Школе 21“. Благодаря Сбербанку ХМАО имеет возможность пользоваться собственным брендом. А это имеет большое значение для тех людей, которые получают знания», — заметила губернатор. По ее словам, ХМАО готов создать все условия, чтобы проект был успешно реализован.