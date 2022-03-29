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Posted 29 марта 2022, 07:37

Published 29 марта 2022, 07:37

Modified 17 сентября 2022, 07:20

Updated 17 сентября 2022, 07:20

Рейтинг РЭО в сегменте ESG признан стабильным на высоком уровне ESG-II(с)

Рейтинг РЭО в сегменте ESG признан стабильным на высоком уровне ESG-II(с)

29 марта 2022, 07:37
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Авторитетное рейтинговое агентство «Эксперт РА» объявило о присвоении Российскому экологическому оператору рейтинга на уровне ESG-II(с). Это свидетельствует об очень высоком уровне соблюдения интересов в сфере устойчивого развития в рамках принятия важнейших решений.

Как сообщает информационный сайт …, специалисты дают стабильный прогноз по данному рейтингу, пишут vedomosti.ru.

Из комментариев гендиректора РЭО Дениса Буцаева следует, что оператор сделал в последнее время очень много шагов для устойчивого развития не только компании, но и всей отрасли. В минувшем году прошла регистрацию программа облигаций РЭО на общую сумму в 100 миллиардов рублей. Публично-правовая компания получила в результате возможность выпуска так называемых зеленых облигаций.

«Средства пойдут на строительство новых объектов обращения с ТКО и модернизацию существующих, что скажется положительно на окружающей среде и социуме, а также снизит полигонное размещение ТКО, - сообщил Буцаев. - Мы уже определили предварительный список перспективных проектов на 2022 год, это объекты в Московской, Свердловской, Нижегородской, Тульской, Кемеровской областях, в республиках Татарстан и Якутия. Хочу подчеркнуть, что это не просто высокий рейтинг Российского экологического оператора, но и очень высокий рейтинг всей отрасли обращения с отходами, которую курирует вице-премьер Виктория Абрамченко».

По словам Дениса Буцаева, благодаря такому рейтингу стало возможным еще более активное привлечение средств для финансирования новых проектов.

Заместитель гендиректора по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев сказал в свою очередь о том, что в течение 2021 года были профинансированы пять проектов в трех субъектах РФ. Общая сумма составила 6,2 миллиарда. Средства получили следующие общества с ограниченной ответственностью: «Комбинат», КПО «Нева», «ЭкоРесурсПоволжье», «ЭкоЛайн-ВторПласт» и «Регион-Комфорт».

Минимальные объемы утилизации на объектах с учетом вторичных материальных ресурсов достигли 50 процентов. В среднем данное значение составляет 69 процентов. По словам Королева, РЭО выкупил облигации компании «ЭкоЛайн-ВторПласт» на два миллиарда. Деньги направили на строительство самого крупного в России предприятия, на котором будут перерабатывать пластик.

«Этот выпуск облигаций соответствует принципам зеленых облигаций (GBP) Международной ассоциации рынков капитала (ICMA) и критериям зеленого финансового инструмента в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1587», — сообщил Королев.

Из комментариев председателя экспертного совета по устойчивому развитию РЭО Светланы Бик следует, что присвоение оператору ESG-рейтинга – это важнейшая веха в развитии всей сферы с опорой на приоритеты социально-экологического характера.

Светлана Бик заявила, что одно из ведущих независимых рейтинговых агентств подтвердило: стратегия и практика инвестирования РЭО полностью соответствуют всем принципам эффективного устойчивого развития, а также документам, регламентирующим данный процесс.

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