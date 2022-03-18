РЭО рассказал о ситуации с вывозом отходов в Санкт-Петербурге

«С 2022 года к системе подключился крупный регоператор Невский экологический оператор. Наблюдается большой наплыв сообщений. С 10 по 16 января от петербуржцев было зарегистрировано рекордное число жалоб — 1463. Как правило, люди жалуются на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах. Все сообщения регоператор взял на контроль, уже есть решения по 233 заявкам. Сообщения, которые были оставлены в адрес НЭО до 10 января, уже рассмотрены, ответы даны», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.