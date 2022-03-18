РЭО рассказал о ситуации с вывозом отходов в Санкт-Петербурге

Posted 18 марта 2022, 20:07
Published 18 марта 2022, 20:07
Modified 17 сентября 2022, 06:58
Updated 17 сентября 2022, 06:58
Причинами несвоевременного вывоза отходов в Петербурге стала низкая подготовка субъекта к переходу на новую систему обращения с ТКО, а именно не была проведена проверка наличия контейнеров и специализированной техники.
«С 2022 года к системе подключился крупный регоператор Невский экологический оператор. Наблюдается большой наплыв сообщений. С 10 по 16 января от петербуржцев было зарегистрировано рекордное число жалоб — 1463. Как правило, люди жалуются на стихийные свалки и нерегулярный вывоз отходов. Наибольшие проблемы по вывозу ТКО отмечены в Приморском, Невском и Калининском районах. Все сообщения регоператор взял на контроль, уже есть решения по 233 заявкам. Сообщения, которые были оставлены в адрес НЭО до 10 января, уже рассмотрены, ответы даны», — сообщил генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев.
Больше всего сообщений поступило в адрес ООО «НЭО» — 95% от полученных в период с 10 по 16 января, а также в адрес ООО «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» — 1,6%. Абсолютное большинство жалоб связано с нарушением сбора мусора (86%), также есть жалобы на стихийные свалки (3%), неприятный запах (1%), отсутствие контейнеров для раздельного сбора (2%), противозаконную утилизацию (0,5%) и нарушение деятельности полигонов ТБО (0,5%).
«Отмечена низкая подготовка Санкт-Петербурга по переходу на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами: не был уточнен реестр контейнерных площадок, визуально не проанализированы контейнеры на площадках. Отмечается нехватка специализированной техники для осуществления ритмичного сбора и транспортирования ТКО в Петербурге. При этом на контейнерных площадках стоят евроконтейнеры и баки с увеличенной вместимостью, которые невозможно загрузить в стандартные мусоровозы, необходима специализированная техника под данные контейнеры, а также увеличение автопарка мусоровозов», — отметил заместитель генерального директора ППК РЭО Евгений Карелов.
Представители РЭО 13 и 14 января выезжали проверить ситуацию с вывозом ТКО по нескольким адресам, которые чаще всего фигурировали в сообщениях заявителей: ул. Бутлерова 11 к.4, ул. Октябрьская набережная 124 к.7, ул. Крыленко 25 к.4, ул. Евдокима Огнева 6 к. 1. По состоянию на 14 января вывоз ТКО был осуществлен не на всех контейнерных площадках, контейнеры переполнены, прилегающая территория захламлена мусором и КГО.
«Также были проверены адреса, где, согласно данным РЭО Радар, НЭО осуществил вывоз отходов: ул. Рыбинская 1 лит.3, ул. Крыленко 1, проспект Металлистов 117. Из трех адресов только на ул. Металлистов вывоз ТКО не был осуществлен», — сообщил Евгений Карелов.
На решение проблемы регоператору в системе «РЭО Радар» отводится три недели. Все просроченные сообщения контролируются модератором. По правилам работы сервиса, модерация сообщений в системе «РЭО Радар» занимает три дня.
Все сообщения проходят обработку, те из них, которые недостаточно дают информации для решения проблемы, попросят дополнить. После обновления сообщения заявка будет снова рассмотрена.
Сообщение может быть отклонено, если оно дублирует проблему. Если сообщение вне компетенции РЭО, который курирует отрасль обращения с твердыми коммунальными отходами, то оператор может ответить, что заявителю следует обратиться в другие инстанции, в какие именно — также указывается.
Сообщения, которые относятся к компетенции регоператоров, РЭО напраляет в самой системе, и заявитель получает ответ в системе уже непосредственно от регоператора; все, что не относится к регоператорам, сотрудники РЭО перенаправляют и обрабатывают уже за рамками «РЭО Радара», о перенаправлении в инстанции информируют заявителя в сообщении.