Авторы «ВКонтакте» получат 100% прибыли от инструментов монетизации

«ВКонтакте» является одной из крупных площадок В России. Она позволяет создавать и продвигать самый разный контент. Каждый год публикуется 5,6 миллиарда единиц контента, в том числе статьи, аудиозаписи, видео, истории и многое другое. В соцсети развивается экосистема инструментов для профессиональных авторов. Среди них ленты новостей, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многое другое. Более детальная информация об инструментах представлена по ссылке.