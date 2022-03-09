Авторы «ВКонтакте» получат 100% прибыли от инструментов монетизации

Posted 9 марта 2022, 19:11
Published 9 марта 2022, 19:11
Modified 25 июля, 21:34
Updated 25 июля, 21:34
Как сообщает vk.com, программа стартует в ближайшее время и продолжится до десятого апреля. За это время авторы заработают около 600 миллионов рублей благодаря инструментам монетизации соцсети: партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut.
СЕО-специалист «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что сейчас заметен активный рост аудитории, переход блогеров, а также резкая активность авторов соцсети. В связи с этим необходимо поддержать всех авторов, которые создают контент на платформе. В соцсети есть много инструментов, чтобы создавать, продвигать и монетизировать контент. Разработанная программа поможет авторам качественного контента активнее взаимодействовать аудиторией. Представители соцсети и дальше будут поддерживать авторов. Марина Краснова порекомендовала следить за новостями.
«ВКонтакте» является одной из крупных площадок В России. Она позволяет создавать и продвигать самый разный контент. Каждый год публикуется 5,6 миллиарда единиц контента, в том числе статьи, аудиозаписи, видео, истории и многое другое. В соцсети развивается экосистема инструментов для профессиональных авторов. Среди них ленты новостей, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многое другое. Более детальная информация об инструментах представлена по ссылке.
Следует отметить резкий рост активности аудитории в последние недели в соцсети. Пользователи стали чаще общаться, просматривать и читать контент. Вдвое увеличилось количество просмотров и загрузок в сервисе «Клипы ВКонтакте».