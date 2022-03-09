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Posted 9 марта 2022, 19:11

Published 9 марта 2022, 19:11

Modified 25 июля, 21:34

Updated 25 июля, 21:34

Авторы «ВКонтакте» получат 100% прибыли от инструментов монетизации

Авторы «ВКонтакте» получат 100% прибыли от инструментов монетизации

9 марта 2022, 19:11
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Крупная программа поддержки блогеров была разработана соцсетью «ВКонтакте». В рамках этой программы авторы контента получат 100% дохода от инструментов монетизации.

Как сообщает vk.com, программа стартует в ближайшее время и продолжится до десятого апреля. За это время авторы заработают около 600 миллионов рублей благодаря инструментам монетизации соцсети: партнерской программе, маркет-платформе, монетизации видео и VK Donut.

СЕО-специалист «ВКонтакте» Марина Краснова отметила, что сейчас заметен активный рост аудитории, переход блогеров, а также резкая активность авторов соцсети. В связи с этим необходимо поддержать всех авторов, которые создают контент на платформе. В соцсети есть много инструментов, чтобы создавать, продвигать и монетизировать контент. Разработанная программа поможет авторам качественного контента активнее взаимодействовать аудиторией. Представители соцсети и дальше будут поддерживать авторов. Марина Краснова порекомендовала следить за новостями.

«ВКонтакте» является одной из крупных площадок В России. Она позволяет создавать и продвигать самый разный контент. Каждый год публикуется 5,6 миллиарда единиц контента, в том числе статьи, аудиозаписи, видео, истории и многое другое. В соцсети развивается экосистема инструментов для профессиональных авторов. Среди них ленты новостей, партнерская программа, платформа для монетизации контента в сообществах VK Donut, грантовая программа VK Talents и многое другое. Более детальная информация об инструментах представлена по ссылке.

Следует отметить резкий рост активности аудитории в последние недели в соцсети. Пользователи стали чаще общаться, просматривать и читать контент. Вдвое увеличилось количество просмотров и загрузок в сервисе «Клипы ВКонтакте».

#Общество#Новости
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