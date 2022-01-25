Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Санкт-Петербург?

Это дает свои плоды. Так, врачи отмечают, что большинство заразившихся лечатся дома, что приводит к минимизации числа госпитализаций. Борьба с вирусом стала масштабнее, но не тяжелее. Специалисты ждут, что в феврале пик пятой волны закончится, и статистика заболеваемости уже не будет такой пугающей. При этом сроков окончательной победы над «омикроном» никто назвать не может. В среде российских вирусологов есть версия, что через 3 или 5 лет вирус ослабнет настолько, что превратится в один из сезонных вирусов и просто будет циркулировать на правах эпидемического.