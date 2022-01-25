Пятая волна коронавируса: спасёт ли вакцинация Санкт-Петербург?

Posted 25 января 2022, 12:07
Published 25 января 2022, 12:07
Modified 17 сентября 2022, 07:02
Updated 17 сентября 2022, 07:02
Какие прогнозы делают врачи и вирусологи в этой ситуации? Будет ли «омикрон» опаснее своего предшественника — штамма «дельта»? Читайте в нашей статье.
Шокирующие новости о неизвестном ранее штамме коронавируса »омикрон» появились в ноябре 2021 года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что новая разновидность COVID-19 обнаружена в Южной Африке. При этом отличается он от своих предшественников невероятным количеством мутаций (всего их насчитали несколько десятков), что, как известно, очень опасно, ведь вирус в любой момент может стать непредсказуемым, а это потребует новых схем лечения и модификации существующих вакцин.
Несмотря на своевременное закрытие границ и ужесточение санитарного контроля в аэропортах РФ, вирус «омикрон» уже 6 декабря 2021 года был обнаружен в России. В Санкт-Петербурге первые случаи заражения были зафиксированы 19 декабря — инфицированными оказались двое пассажиров, прилетевших из Арабских Эмиратов и Доминиканы. Их сразу же изолировали, поместив в отдельные боксы в инфекционном стационаре.
Практически за месяц количество зараженных штаммом «омикрон» в Санкт-Петербурге выросло до 4 тысяч пациентов. Суточный прирост сейчас, в конце января, является рекордным за всю историю пандемии. «Омикрон» действительно распространяется стремительно, о чем ранее уже заявляли специалисты-вирусологи. Так, глава Роспотребнадзора Анна Попова говорила, что скорость заражения «омикроном» в 3-5 раз выше, чем у первого уханьского вируса и той же «дельты». Сейчас в городе вовсю ведется подготовка к новому витку пандемии.
Глава городского комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец:
«Омикрон» будет распространяться аналогично Западной Европе и США. Как показывает практика других стран, основная нагрузка выпадает на амбулаторное звено, соответственно, проводятся работы по повышению его эффективности. В частности, обсуждается вопрос о доукомплектовании штатов поликлиник. К работе с пациентами, больными COVID-19, будут привлечены ординаторы и специалисты федеральных медучреждений, которые ранее не оказывали помощи пациентам с коронавирусом».
В Петербурге рост заражения «омикроном» происходит практически на уровне столицы. К середине января власти сообщили, что уже почти 30 процентов инфицированных ковидом заболели именно «омикроном».
Подъем заболеваемости наблюдается с начала первой недели после новогодних каникул. Пятая волна, по словам специалистов, носит взрывной характер, поэтому пик ее ожидается в конце января и начале февраля, затем, по прогнозам вирусологов, волна должна резко пойти на спад.
Ранее звучали предположения о том, что «омикрон» может полностью вытеснить «дельту» и надолго остаться доминирующим штаммом и вообще обозначить конец эпидемии. Но сегодня глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выступил против данной гипотезы. По словам академика, «омикрон» не станет завершающим штаммом в череде мутаций, и на смену ему может прийти другая более опасная разновидность вируса. Предотвратить такой вариант событий может только масштабная вакцинация.
«Надо за полгода — опять, в сотый раз повторяю и всем надоел, но тем не менее — всю страну, 75-80% населения накрыть вакциной „Спутник“, которая на данный момент защищает»
, — отметил ученый.
Отметим, что пока уровень коллективного иммунитета по России составляет чуть более 64 процентов. Санкт-Петербург в этой связи демонстрирует хорошие результаты. Так, 15 января город преодолел уже трехмиллионную отметку по вакцинации от COVID-19. К этой дате общее число привитых первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» составило 3 миллиона 1 тысячу 45 человек. Уровень коллективного иммунитета петербуржцев к коронавирусу теперь составляет 88%.
Это дает свои плоды. Так, врачи отмечают, что большинство заразившихся лечатся дома, что приводит к минимизации числа госпитализаций. Борьба с вирусом стала масштабнее, но не тяжелее. Специалисты ждут, что в феврале пик пятой волны закончится, и статистика заболеваемости уже не будет такой пугающей. При этом сроков окончательной победы над «омикроном» никто назвать не может. В среде российских вирусологов есть версия, что через 3 или 5 лет вирус ослабнет настолько, что превратится в один из сезонных вирусов и просто будет циркулировать на правах эпидемического.