Профилактика гриппа и ОРВИ: как защитить организм от инфекций

При заражении простудными заболеваниями, гриппом или коронавирусной инфекцией нужно остаться дома и вызвать на врача. Предупреждение родных, коллег обязательно, чтобы они ограничили контакты и не заразились. Чтобы быстрее выздороветь, нужно соблюдать рекомендации специалиста, принимать лекарственные средства, если есть необходимость и показания.