Профилактика гриппа и ОРВИ: как защитить организм от инфекций

Posted 27 октября 2021, 13:30
Published 27 октября 2021, 13:30
Modified 16 сентября 2022, 21:29
Updated 16 сентября 2022, 21:29
Узнать народные методы профилактики простуды можно в данной статье. Здесь перечислены причины вирусных заболеваний, способы их передачи, витамины, которые положительно влияют на иммунную систему.
Грипп представляет собой острое вирусное заболевание, которое поражает дыхательные пути, может привести к осложнениям у детей и взрослых. Эпидемия гриппа обычно начинается осенью-зимой и охватывает около 15% населения.
Грипп подразделяется на:
Грипп распространяется от больного человека. Путь передачи — аэрозольный, то есть воздушно-капельным путем. В ряде случаев возможна контактная передача через бытовые предметы.
ОРВИ, или острая вирусная респираторная инфекция представляет собой заболевание дыхательных путей, вызванное попаданием вирусной инфекции. Наиболее частые возбудители:
При ОРВИ поражается нос, околоносовые пазухи, гортань, бронхи, легкие. ОРВИ является наиболее распространенным инфекционным заболеванием. В зоне риска заражения находятся дети, посещающие детские сады или школы, так как иммунитет в детском возрасте не сформирован окончательно. Помимо этого, в зоне риска находятся люди, часто контактирующие ввиду профессии с другими лицами, пожилые, беременные женщины.
Грипп и простуда — разные заболевания. Простудой называют заболевание с щадящими симптомами. Грипп и осложнения могут привести к пневмонии и последующему летальному исходу.
Грипп — вирусное заболевание, которое сопровождается повышенной температурой, болями в мышцах и суставах, слабостью. Простуда — наиболее широкое понятие, которое включает комплекс симптомов, вызванных вирусами или бактериями. Для лечения гриппа нужны специальные лекарства (уколы, таблетки и т. д.), а при простуде вид терапии назначается только после установления вида болезни.
Основные различия:
Несмотря на общие симптомы, заболевания имеют разные формы течения. Лекарства и методы лечения от болезней подбираются индивидуально врачом. Самостоятельный прием медикаментов может навредить.
При лечении гриппа желательно соблюдать постельный режим, по рекомендации врача применяются противовирусные и другие лекарства, витамины, чтобы поддержать иммунитет и предотвратить осложнения.
Помещения периодически рекомендовано проветривать, проводить уборку. Требуется пить жидкость в достаточном количестве. Чтобы снизить вероятность осложнений сердечно-сосудистой и нервной системы, необходимо больше отдыхать.
Для профилактики гриппа и в период болезни требуется правильно питаться. Желательно включить в рацион фрукты и овощи, нежирное мясо, легкие супы. Можно пить чай с лимоном, отвары ромашки или липы, компоты из сухофруктов.
Вакцинация является эффективной мерой профилактики инфекции. Она проводится в дошкольных образовательных учреждениях, школах, показана детям с 6 лет и взрослым. Вакцины от гриппа ставятся ежегодно перед началом эпидемиологического сезона. Они способны повысить эффективность защиты от болезни и помогают выработать антитела к гриппу. Чтобы избежать заболевания, поддерживать иммунитет рекомендуется в течение всего года.
Чтобы снизить риск заражения ОРВИ, рекомендовано избегать переохлаждения, своевременно требуется лечить все хронические заболевания. Необходимо вести здоровый образ жизни, по возможности избегать стрессов, так как они негативно влияют на иммунитет.
В осенний период рекомендуется добавить в рацион больше продуктов, богатых витаминами и микроэлементами. Важно соблюдать правила личной гигиены, отказаться от вредных привычек.
При лечении ОРЗ или ОРВИ необходимо провести дома хотя бы несколько дней, пока держится повышенная температура. Желательно соблюдать постельный режим, пить достаточно воды, так как это способствует быстрому выведению токсинов из организма. Лечение в виде жаропонижающих, противовирусных и антибактериальных, иных препаратов назначает только врач.
Одним из осложнений простуды и гриппа является бактериальная инфекция. Развитие бактериальных осложнений наиболее часто встречается у пожилых пациентов. Самым частым считается бактериальная пневмония, которая может потребовать госпитализации.
Нередко пневмонии, которые развиваются на фоне отсутствия лечения ОРВИ и гриппа, отличаются тяжелым течением. К другим распространенным бактериальным осложнениям относят отиты, синуситы, тонзиллиты.
Вирус гриппа является одним из факторов развития острого респираторного дистресс-синдрома. К угрожающим жизни осложнениям гриппа относят менингит, энцефалит.
Не рекомендуется заниматься лечением ОРВИ и гриппа самостоятельно. Спрогнозировать течение заболевания сложно, возможно появление различных осложнений. Режим при лечении должен быть постельным или полупостельным.
Основные рекомендации для профилактики:
Профилактические мероприятия направлены преимущественно на повышение защитных сил организма. Соблюдать здоровый образ жизни рекомендовано в течение всего года.
Витамин А принимает участие в синтезе иммунных клеток и оказывает противовирусное, антибактериальное действие. Потребление аскорбиновой кислоты необходимо для образования интерферона. Токоферол участвует в выработке антител.
Витамины группы В считаются мощными иммуностимуляторами. Железо способствует синтезу лейкоцитов — белых кровяных клеток, которые являются элементом иммунной системы. Селен стимулирует синтез антител, которые борются с патогенной микрофлорой.
Согласно позиции ВОЗ, наиболее эффективным средством от гриппа является вакцинация. Прививка обеспечивает защиту от типов вируса, которые циркулируют в текущем эпидемиологическом сезоне.
Введение вакцины не может привести к развитию заболевания, однако путем выработки защитных антител стимулируется работа иммунной системы для борьбы с инфекцией. Вакцинация рекомендована для всех групп населения. Она показана детям с 6 месяцев, пациентам с тяжелыми заболеваниями, беременным.
Вакцинация осуществляется примерно за 3 недели до эпидсезона как ребенку, так и взрослому. Выполняется прививка в медицинском учреждении или процедурном кабинете в детских садиках, дошкольных учреждениях (ДОУ), школах, на рабочих местах.
Волна коронавирусной инфекции продолжает расти. Врач-инфекционист, доцент РНИМУ имени Н. И. Пирогова Иван Коновалов дал комментарии относительно вакцинации от коронавируса.
Он отметил, что даже при соблюдении всех профилактических мер нет гарантии защиты от заражения и тяжелого течения заболевания. После появления вакцины с доказанной безопасностью и эффективностью этим инструментом нужно пользоваться.
Грипп, коронавирус и прочие вирусные инфекции (ОРВИ) в настоящее время находятся на первом месте по числу заболевших людей. Особых отличий в мерах профилактики данных заболеваний нет.
Чтобы снизить риск развития заболевания, рекомендовано соблюдать гигиену и периодически проводить уборку, соблюдать социальную дистанцию и носить в общественных местах маски. Для укрепления иммунитета желательно правильно питаться и отказаться от вредных привычек.
При заражении простудными заболеваниями, гриппом или коронавирусной инфекцией нужно остаться дома и вызвать на врача. Предупреждение родных, коллег обязательно, чтобы они ограничили контакты и не заразились. Чтобы быстрее выздороветь, нужно соблюдать рекомендации специалиста, принимать лекарственные средства, если есть необходимость и показания.