Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

Posted 15 октября 2021, 06:36
Published 15 октября 2021, 06:36
Modified 16 сентября 2022, 21:28
Updated 16 сентября 2022, 21:28
В Санкт-Петербурге уже начали массово фиксироваться разнообразные виды ОРВИ, есть уже и единичные случаи заболеваемости гриппом. Медики советуют начать укреплять иммунитет именно сейчас, чтобы привести организм в полную боевую готовность для отражения атаки вирусов.
Яркими признаками ослабленной иммунной системы являются постоянные аллергии, хронические заболевания, частые простуды, герпес, воспалительные процессы, ангины, фарингиты. Перечислить все симптомы слабого иммунитета невозможно. Достаточно помнить, что если какая-либо болезнь повторяется регулярно, если вы часто испытываете дискомфорт или недомогание, то срочно нужно укреплять иммунитет.
При этом необязательно и даже нежелательно тут же бежать в аптеку за лекарствами. Самостоятельное лечение медикаментами может скорее навредить, а не укрепить здоровье, поскольку иммунной системе придется еще и бороться с дисбактериозом, часто возникающим вследствие бесконтрольного приема медикаментов.
Иммуннодефицит может быть врожденным и приобретенным, например после перенесенного заболевания. Также он может быть следствием различных заболеваний, которые можно вылечить только при помощи медицинского специалиста. Поэтому при постоянных признаках ослабленного иммунитета лучше обратиться сразу к врачу.
Однако есть способы, как поднять иммунитет, которые доступны каждому человеку. О них мы и расскажем ниже.
Сначала нужно устранить причины, которые способствуют снижению защитных сил организма. К неблагоприятным факторам относят:
Употребление витаминов, сбалансированный рацион, умеренные физические нагрузки, здоровый сон помогут вам укрепить иммунитет без помощи медикаментов.
Иммунная система дает сбой, когда защитные силы организма истощаются. Ребенок начинает страдать от постоянно повторяющихся простудных заболеваний. В детском возрасте иммунодефицит может быть связан с паразитарными инвазиями и хроническими заболеваниями.
Врач-инфекционист Наталия Гордиенко:
«Важно выяснить, нет ли у ребенка скрытого хронического заболевания, потому что любое из них, будь-то проблема почек, бронхов или легких, может вызвать частые респираторные заболевания».
«Волшебной» таблетки для укрепления иммунитета ребенка не существует. Если малыш часто болеет, то следует действовать пошагово:
Для общего укрепления иммунитета педиатры советуют минимизировать стрессовые ситуации для ребенка, закалять малыша, регулярно выводить его на прогулки на свежем воздухе.
Тем, кто официально переболел ковидом, медики дают подробные рекомендации, как укрепить иммунитет: как вести себя после выздоровления, какие препараты пить, как питаться правильно.
Иммунолог Александр Жестков:
«В первую очередь, чтобы восстановить иммунитет после любого тяжелого инфекционного заболевания, необходимо сбалансировать питание, питьевой режим, исключить стрессы. Будут полезны препараты с эхинацеей, продукты пчеловодства, витамины. Особенный упор я бы сделал на селен и цинк».
Медики советуют больше гулять, дышать свежим воздухом, избегать посещения сауны и бани, спать не менее 8 часов в день, правильно и полноценно питаться. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, зелень, жиры и белки.
При длительном приеме антибиотиков ухудшается микрофлора кишечника. Последствиями таких нарушений могут быть вздутие живота, боли в животе, запоры. Нарушения в работе кишечника приводят и к ухудшению работы иммунной системы, поскольку 60% иммунных клеток производится именно в кишечнике.
Чтобы предотвратить дисбактериоз кишечника, следует пить пробиотики. Это нужно делать и в период лечения антибиотиками, и после этого. Бифидо- и лактобактерии повышают резистентность организма, активизируют иммунную систему, стимулируют выработку в кишечнике витаминов группы В и К, улучшают процессы всасывания железа, кальция, витамина D.
Важно! Пробиотики назначает врач, самому лучше не принимать такие препараты.
Быстрей восстановиться помогают иммунной системе правильный режим питания и сна, умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе.
Обычные рекомендации, которые дают здоровым людям для укрепления иммунной системы, не всегда применимы для онкологических больных. Например, не при всех онкозаболеваниях можно пить витаминные комплексы и адаптогены. Их прием в некоторых случаях увеличивает риск роста опухоли.
Общие рекомендации по укреплению иммунитета для онкобольных:
Помимо общих рекомендаций, для поднятия иммунитета при онкозаболеваниях используют иммунотерапию. Ее назначают только медицинские специалисты.
Дыхательная система — входные ворота для любой инфекции. Поэтому в осенне-зимний период важно проводить профилактические мероприятия для укрепления иммунитета горла. Особенно в таких мероприятиях нуждаются люди, часто страдающие заболеваниями гортани.
Меры профилактики:
Детей очень сложно заставить соблюдать профилактические меры, такие, например, как полоскание. Поэтому в период сезонных заболеваний лучше оградить малыша от посещения общественных мест.
Даже малейший сбой в иммунной системе может спровоцировать развитие герпеса. Поэтому важно начинать соблюдать профилактические меры заранее. Важно не допускать стрессовых ситуаций, переутомлений, исключить вредные привычки — всё это может стать повторной причиной появления герпеса.
Важно! Главная рекомендация, позволяющая укрепить иммунитет, — правильное питание, поскольку все иммунные процессы берут начало именно в желудочно-кишечном тракте.
В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, морепродукты, яйца, молочная продукция, мясо и рыба.
При герпесе старайтесь не употреблять лекарственные средства для повышения иммунитета. Отдайте предпочтение домашним средствам, например отвару шиповника или ромашки. Из аптечных средств хорошо укрепляет защитные силы организма настойка эхинацеи.
Вакцина помогает тренировать иммунную систему для будущей встречи с возбудителем. Однако поствакцинальный иммунитет у разных людей формируется неодинаково. Это касается, например, людей со слабым иммунитетом, пожилых граждан, лиц, ослабленных перенесенными или сопутствующими заболеваниями.
Хорошо помогают восстановить и укрепить иммунитет препараты на основе интерферона. Они усиливают продукцию и созревание клеток, ответственных за формирование качественного иммунного ответа.
Доктор медицинских наук Александр Караулов:
«Препараты с интерфероном лучше использовать и до прививки, и после нее. Я бы рекомендовал применять интерфероны за пять дней до вакцинации и столько же после. Это не только укрепит иммунитет, но и предупредит возможность заражения другими заболеваниями».
Чтобы помочь иммунной системе в поствакцинальный период, необходимо снизить физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, отказаться от посещения многолюдных мест. Помимо этого, специалисты рекомендуют пропить витаминные комплексы, добавить в рацион больше рыбы, яиц, мяса.
Медицинские специалисты выделили несколько групп, которые способствуют улучшению защитных сил организма от вирусов и бактерий.
Главные витамины для иммунитета:
Витамины можно пить по отдельности или покупать специальный витаминный комплекс. Подобрать правильный препарат поможет врач.
Перечисленные витамины в большом количестве содержатся во фруктах.
Так, провитамин А есть в плодах красного или оранжевого цвета: например, в персиках, яблоках, абрикосах, облепихе, винограде, черешне. Витамины группы В — в клубнике, бананах, черешне, апельсинах, лимонах. Витамин С содержится в цитрусовых, а также в киви, клюкве, хурме, черной смородине.
Диетолог Жанна Дубинина:
«Фрукты нужно есть правильно, чтобы они не вызывали дискомфорт в кишечнике. Лучше есть свежие плоды за 1,5 — 2 часа до основного приема пищи либо через пару часов после него».
Подход к употреблению фруктов должен быть индивидуален. Следует учитывать наличие хронических заболеваний и состояние желудочно-кишечного тракта.
Иммуностимуляторы и витаминные комплексы часто используют для укрепления иммунитета. Но есть более простой и бюджетный способ подготовить организм к сезону респираторных заболеваний. Достаточно употреблять продукты, которые доступны по цене и найдутся практически у каждой хозяйки.
Содержит массу витаминов и минералов, которые укрепляют организм и борются с инфекцией. Лучше употреблять его в свежем виде — неполную чайную ложку в день.
Самый простой способ укрепить иммунитет — пить ежедневно воду с долькой лимона. Также сок свежего лимона можно использовать в качестве заправки для салатов.
Пара зубчиков чеснока в день снизят риск подхватить грипп или ОРВИ. А если чеснок регулярно употреблять в течение нескольких месяцев, то даже при условии заражения инфекцией болезнь пройдет в легкой форме.
Этот природный иммуномодулятор можно добавлять в качестве приправы к различным блюдам: соусам, мясу, в супы, напитки. В сезон простуд рекомендуют ежедневно выпивать стакан теплой воды с 2-3 столовыми ложками порошка куркумы.
Ягода помогает бороться с вирусными инфекциями и повысить защитные силы организма. Народные средства из облепихи издавна применялись для профилактики простудных заболеваний. Можно пить чай с ягодами облепихи, есть варенье из облепихи, добавлять ягоду в блюда.
Напиток из шиповника рекомендуется постоянно пить в сезон простуд и периоды зимнего и весеннего иммунодефицита. В целях профилактики следует пить не менее трех стаканов отвара шиповника в день.
Повышение иммунитета при регулярном потреблении рыбьего жира происходит за счет улучшения работы всех систем организма. Он продается в капсулах: взрослым рекомендуется пить 1-2 капсулы в сутки.
Живые бактерии улучшают состав и биологическую активность микрофлоры кишечника, тем самым укрепляя иммунную систему. Пробиотики содержатся в йогуртах, кефире, квашеной капусте, соленых огурцах.
Существует множество народных средств на основе трав, обладающих иммуномодулирующими свойствами. Среди них шиповник, эхинацея, алоэ, шалфей, можжевельник, элеутерококк, женьшень, ромашка, эвкалипт, солодка. Из трав делают настои и отвары, добавляют в чай.
Ароматерапию используют для повышения иммунитета и профилактики болезней в домашних условиях. Помогают укрепить защитные силы организма масла на основе пихты, базилика, эвкалипта, тимьяна, шалфея, лаванды, полыни, камфоры, чайного дерева, кипариса, бергамота. Их используют для ингаляций.
Витаминная смесь для повышения иммунитета включает в себя чернослив, курагу, изюм. Эти продукты берутся в равном количестве и пропускаются через мясорубку вместе со стаканом грецких орехов и одним лимоном. Затем эта смесь заправляется 100 граммами мёда. Употрелять нужно по 3-4 чайные ложки в день.