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Posted 15 октября 2021, 06:36

Published 15 октября 2021, 06:36

Modified 16 сентября 2022, 21:28

Updated 16 сентября 2022, 21:28

Как повысить иммунитет?

Как повысить иммунитет в сезон ОРВИ и гриппа

15 октября 2021, 06:36
Фото: pixabay.com. Как повысить иммунитет?
Сезон респираторных инфекций в разгаре, и в этот период особенно важно знать, как повысить иммунитет и укрепить защитные силы организма.

В Санкт-Петербурге уже начали массово фиксироваться разнообразные виды ОРВИ, есть уже и единичные случаи заболеваемости гриппом. Медики советуют начать укреплять иммунитет именно сейчас, чтобы привести организм в полную боевую готовность для отражения атаки вирусов.

Как понять, что иммунитет ослаблен?

Яркими признаками ослабленной иммунной системы являются постоянные аллергии, хронические заболевания, частые простуды, герпес, воспалительные процессы, ангины, фарингиты. Перечислить все симптомы слабого иммунитета невозможно. Достаточно помнить, что если какая-либо болезнь повторяется регулярно, если вы часто испытываете дискомфорт или недомогание, то срочно нужно укреплять иммунитет.

При этом необязательно и даже нежелательно тут же бежать в аптеку за лекарствами. Самостоятельное лечение медикаментами может скорее навредить, а не укрепить здоровье, поскольку иммунной системе придется еще и бороться с дисбактериозом, часто возникающим вследствие бесконтрольного приема медикаментов.

Иммуннодефицит может быть врожденным и приобретенным, например после перенесенного заболевания. Также он может быть следствием различных заболеваний, которые можно вылечить только при помощи медицинского специалиста. Поэтому при постоянных признаках ослабленного иммунитета лучше обратиться сразу к врачу.

Однако есть способы, как поднять иммунитет, которые доступны каждому человеку. О них мы и расскажем ниже.

Как укрепить иммунитет взрослому?

Сначала нужно устранить причины, которые способствуют снижению защитных сил организма. К неблагоприятным факторам относят:

  1. Неправильное питание. Важно сбалансировать свой рацион, чтобы в нем были и белки, и жиры, и углеводы. Еда должна содержать достаточное количество микро- и макроэлементов, витаминов и минералов.
  2. Недостаточный сон. Хронический недосып уже стал пандемией современности. Если не уделять здоровому сну 6-8 часов в день, то это может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.
  3. Вредные привычки. Давно доказано, что постоянное употребление алкоголя и табакокурение негативно отражаются на состоянии иммунной системы.
  4. Бесконтрольный прием лекарств. Люди часто занимаются самолечением, пытаясь улучшить самочувствие постоянным приемом тех или иных препаратов. Это увеличивает нагрузку на иммунную систему, ведь организму необходимо вывести продукты распада лекарств, которые негативно влияют и на иммунную систему.

Употребление витаминов, сбалансированный рацион, умеренные физические нагрузки, здоровый сон помогут вам укрепить иммунитет без помощи медикаментов.

Как укрепить иммунитет ребенку?

Иммунная система дает сбой, когда защитные силы организма истощаются. Ребенок начинает страдать от постоянно повторяющихся простудных заболеваний. В детском возрасте иммунодефицит может быть связан с паразитарными инвазиями и хроническими заболеваниями.

Врач-инфекционист Наталия Гордиенко:

«Важно выяснить, нет ли у ребенка скрытого хронического заболевания, потому что любое из них, будь-то проблема почек, бронхов или легких, может вызвать частые респираторные заболевания».

«Волшебной» таблетки для укрепления иммунитета ребенка не существует. Если малыш часто болеет, то следует действовать пошагово:

  1. Выявить, нет ли у ребенка скрытых хронических заболеваний. Если таковые имеются, то в первую очередь нужно направить силы на их лечение.
  2. Проверить ребенка на наличие паразитарных инвазий.
  3. Подпитать иммунную систему. С помощью врача подобрать необходимый комплекс витаминов, аминокислот, минералов, антиоксидантов.

Для общего укрепления иммунитета педиатры советуют минимизировать стрессовые ситуации для ребенка, закалять малыша, регулярно выводить его на прогулки на свежем воздухе.

Как укрепить иммунитет?
Как укрепить иммунитет?. Фото: pixabay.com

Как поднять иммунитет после коронавируса?

Тем, кто официально переболел ковидом, медики дают подробные рекомендации, как укрепить иммунитет: как вести себя после выздоровления, какие препараты пить, как питаться правильно.

Иммунолог Александр Жестков:

«В первую очередь, чтобы восстановить иммунитет после любого тяжелого инфекционного заболевания, необходимо сбалансировать питание, питьевой режим, исключить стрессы. Будут полезны препараты с эхинацеей, продукты пчеловодства, витамины. Особенный упор я бы сделал на селен и цинк».

Медики советуют больше гулять, дышать свежим воздухом, избегать посещения сауны и бани, спать не менее 8 часов в день, правильно и полноценно питаться. В рационе обязательно должны присутствовать фрукты, зелень, жиры и белки.

Как поднять иммунитет после антибиотиков?

При длительном приеме антибиотиков ухудшается микрофлора кишечника. Последствиями таких нарушений могут быть вздутие живота, боли в животе, запоры. Нарушения в работе кишечника приводят и к ухудшению работы иммунной системы, поскольку 60% иммунных клеток производится именно в кишечнике.

Чтобы предотвратить дисбактериоз кишечника, следует пить пробиотики. Это нужно делать и в период лечения антибиотиками, и после этого. Бифидо- и лактобактерии повышают резистентность организма, активизируют иммунную систему, стимулируют выработку в кишечнике витаминов группы В и К, улучшают процессы всасывания железа, кальция, витамина D.

Важно! Пробиотики назначает врач, самому лучше не принимать такие препараты.

Быстрей восстановиться помогают иммунной системе правильный режим питания и сна, умеренные физические нагрузки, прогулки на свежем воздухе.

Как поднять иммунитет при онкологии?

Обычные рекомендации, которые дают здоровым людям для укрепления иммунной системы, не всегда применимы для онкологических больных. Например, не при всех онкозаболеваниях можно пить витаминные комплексы и адаптогены. Их прием в некоторых случаях увеличивает риск роста опухоли.

Общие рекомендации по укреплению иммунитета для онкобольных:

  1. Белковая пища. Нехватка белка ведет к снижению иммунных реакций. Предпочтительно ввести в рацион нежирные сорта мяса.
  2. Физическая активность. Физические нагрузки должны быть посильными. Они помогут укрепить опорно-двигательную и сердечно-сосудистую систему.
  3. Овощи и фрукты. Продукты растительного происхождения содержат большое количество микроэлементов и витаминов, которые необходимы иммунной системе. Лучше употреблять их в сыром виде.
  4. Физиопроцедуры. Лазеротерапия и биохронотерапия продемонстрировали хороший результат у онкобольных.
  5. Отказ от вредных привычек. Алкоголь, курение, наркотики провоцируют развитие новообразований.

Помимо общих рекомендаций, для поднятия иммунитета при онкозаболеваниях используют иммунотерапию. Ее назначают только медицинские специалисты.

Как повысить иммунитет?
Как повысить иммунитет?. Фото: pixabay.com

Как повысить иммунитет горла?

Дыхательная система — входные ворота для любой инфекции. Поэтому в осенне-зимний период важно проводить профилактические мероприятия для укрепления иммунитета горла. Особенно в таких мероприятиях нуждаются люди, часто страдающие заболеваниями гортани.

Меры профилактики:

  1. Чистите зубы дважды в день, вовремя лечите заболевания полости рта и зубы. Болезнетворные бактерии и инфекции быстро распространяются на слизистой носоглотки и горла.
  2. Проводите ежедневное полоскание горла. Для этого можно использовать отвары трав, например ромашки. От патогенной микрофлоры также защищает обыкновенная подсоленная вода.
  3. Используйте местные антисептические препараты. Различные спреи для горла, например «Мирамистин» или «Аквалор», помогают организму справляться с микробами.

Детей очень сложно заставить соблюдать профилактические меры, такие, например, как полоскание. Поэтому в период сезонных заболеваний лучше оградить малыша от посещения общественных мест.

Как повысить иммунитет при герпесе?

Даже малейший сбой в иммунной системе может спровоцировать развитие герпеса. Поэтому важно начинать соблюдать профилактические меры заранее. Важно не допускать стрессовых ситуаций, переутомлений, исключить вредные привычки — всё это может стать повторной причиной появления герпеса.

Важно! Главная рекомендация, позволяющая укрепить иммунитет, — правильное питание, поскольку все иммунные процессы берут начало именно в желудочно-кишечном тракте.

В рационе обязательно должны присутствовать свежие овощи и фрукты, морепродукты, яйца, молочная продукция, мясо и рыба.

При герпесе старайтесь не употреблять лекарственные средства для повышения иммунитета. Отдайте предпочтение домашним средствам, например отвару шиповника или ромашки. Из аптечных средств хорошо укрепляет защитные силы организма настойка эхинацеи.

Иммунитет после вакцинации

Вакцина помогает тренировать иммунную систему для будущей встречи с возбудителем. Однако поствакцинальный иммунитет у разных людей формируется неодинаково. Это касается, например, людей со слабым иммунитетом, пожилых граждан, лиц, ослабленных перенесенными или сопутствующими заболеваниями.

Хорошо помогают восстановить и укрепить иммунитет препараты на основе интерферона. Они усиливают продукцию и созревание клеток, ответственных за формирование качественного иммунного ответа.

Доктор медицинских наук Александр Караулов:

«Препараты с интерфероном лучше использовать и до прививки, и после нее. Я бы рекомендовал применять интерфероны за пять дней до вакцинации и столько же после. Это не только укрепит иммунитет, но и предупредит возможность заражения другими заболеваниями».

Чтобы помочь иммунной системе в поствакцинальный период, необходимо снизить физические нагрузки, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, отказаться от посещения многолюдных мест. Помимо этого, специалисты рекомендуют пропить витаминные комплексы, добавить в рацион больше рыбы, яиц, мяса.

Витамины для повышения иммунитета

Медицинские специалисты выделили несколько групп, которые способствуют улучшению защитных сил организма от вирусов и бактерий.

Главные витамины для иммунитета:

  • Витамин D — главный витамин для иммунитета. Содержится в молочных продуктах, рыбьем жире, яичном желтке, морской рыбе.
  • Витамины группы В: В2, В6, В12 — улучшают противомикробную защиту. Содержатся в картофеле, орехах, печени, бобовых, яйцах, морепродуктах.
  • Витамин Е — чтобы получить суточную дозу, достаточно ежедневно есть орехи, семечки, включать в рацион растительное масло и морепродукты.
  • Витамин С обязателен при первых признаках простудных заболеваний и для их профилактики. Помимо цитрусовых, в больших количествах содержится в квашеной капусте, шиповнике, шпинате, томате.
  • Витамин А повышает устойчивость к инфекциям. Провитамин А содержится в яйцах, моркови, печени трески, сливочном масле, базилике.

Витамины можно пить по отдельности или покупать специальный витаминный комплекс. Подобрать правильный препарат поможет врач.

Какие витамины повышают иммунитет?
Какие витамины повышают иммунитет?. Фото: pixabay.com

Какие фрукты поднимают иммунитет?

Перечисленные витамины в большом количестве содержатся во фруктах.

Так, провитамин А есть в плодах красного или оранжевого цвета: например, в персиках, яблоках, абрикосах, облепихе, винограде, черешне. Витамины группы В — в клубнике, бананах, черешне, апельсинах, лимонах. Витамин С содержится в цитрусовых, а также в киви, клюкве, хурме, черной смородине.

Диетолог Жанна Дубинина:

«Фрукты нужно есть правильно, чтобы они не вызывали дискомфорт в кишечнике. Лучше есть свежие плоды за 1,5 — 2 часа до основного приема пищи либо через пару часов после него».

Подход к употреблению фруктов должен быть индивидуален. Следует учитывать наличие хронических заболеваний и состояние желудочно-кишечного тракта.

Продукты для иммунитета

Иммуностимуляторы и витаминные комплексы часто используют для укрепления иммунитета. Но есть более простой и бюджетный способ подготовить организм к сезону респираторных заболеваний. Достаточно употреблять продукты, которые доступны по цене и найдутся практически у каждой хозяйки.

Имбирь

Содержит массу витаминов и минералов, которые укрепляют организм и борются с инфекцией. Лучше употреблять его в свежем виде — неполную чайную ложку в день.

Лимон

Самый простой способ укрепить иммунитет — пить ежедневно воду с долькой лимона. Также сок свежего лимона можно использовать в качестве заправки для салатов.

Чеснок

Пара зубчиков чеснока в день снизят риск подхватить грипп или ОРВИ. А если чеснок регулярно употреблять в течение нескольких месяцев, то даже при условии заражения инфекцией болезнь пройдет в легкой форме.

Куркума

Этот природный иммуномодулятор можно добавлять в качестве приправы к различным блюдам: соусам, мясу, в супы, напитки. В сезон простуд рекомендуют ежедневно выпивать стакан теплой воды с 2-3 столовыми ложками порошка куркумы.

Облепиха

Ягода помогает бороться с вирусными инфекциями и повысить защитные силы организма. Народные средства из облепихи издавна применялись для профилактики простудных заболеваний. Можно пить чай с ягодами облепихи, есть варенье из облепихи, добавлять ягоду в блюда.

Шиповник

Напиток из шиповника рекомендуется постоянно пить в сезон простуд и периоды зимнего и весеннего иммунодефицита. В целях профилактики следует пить не менее трех стаканов отвара шиповника в день.

Рыбий жир

Повышение иммунитета при регулярном потреблении рыбьего жира происходит за счет улучшения работы всех систем организма. Он продается в капсулах: взрослым рекомендуется пить 1-2 капсулы в сутки.

Пробиотики

Живые бактерии улучшают состав и биологическую активность микрофлоры кишечника, тем самым укрепляя иммунную систему. Пробиотики содержатся в йогуртах, кефире, квашеной капусте, соленых огурцах.

Травы

Существует множество народных средств на основе трав, обладающих иммуномодулирующими свойствами. Среди них шиповник, эхинацея, алоэ, шалфей, можжевельник, элеутерококк, женьшень, ромашка, эвкалипт, солодка. Из трав делают настои и отвары, добавляют в чай.

Эфирные масла

Ароматерапию используют для повышения иммунитета и профилактики болезней в домашних условиях. Помогают укрепить защитные силы организма масла на основе пихты, базилика, эвкалипта, тимьяна, шалфея, лаванды, полыни, камфоры, чайного дерева, кипариса, бергамота. Их используют для ингаляций.

Смесь из орехов, сухофруктов и меда

Витаминная смесь для повышения иммунитета включает в себя чернослив, курагу, изюм. Эти продукты берутся в равном количестве и пропускаются через мясорубку вместе со стаканом грецких орехов и одним лимоном. Затем эта смесь заправляется 100 граммами мёда. Употрелять нужно по 3-4 чайные ложки в день.

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