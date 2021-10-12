Правительство выделит субсидии за наём состоявшего на бирже труда безработного

Posted 12 октября 2021, 10:46
Published 12 октября 2021, 10:46
Modified 25 июля, 21:33
Updated 25 июля, 21:33
Как сообщает newizv.ru, правительство инициировало изменения программы субсидирования найма. С настоящего времени субсидия за трудоустройство положена работодателям, которые берут на работу граждан, состоящих на учете в службе занятости не только до конца прошлого года, но и до 1 августа текущего года.
Помимо этого, более обширной стала и категория безработных лиц, за наем на работу которых работодатель может получить субсидию независимо от того, с какого времени они состоят на учете в центре занятости. Теперь к этой категории причисляются не только молодые специалисты, которые в прошлом году окончили колледжи и вузы, но и граждане, имеющие инвалидность, многодетные родители, родители-одиночки с детьми-инвалидами.
Субсидия исчисляется в трехкратном минимальном размере оплаты труда, увеличенном на районный коэффициент, сумму страховых взносов и число принятых на работу граждан. Первый платеж начисляется работодателю спустя месяц после найма безработного, второй — спустя три месяца, третий — через полгода.
Первый транш субсидии выдается Фондом соцстрахования в течение десяти рабочих дней с момента направления заявления, которое должно быть направлено в организацию через личный кабинет страхователя до 15 декабря.
Второй и третий транши через три и шесть месяцев работы трудоустроенного лица выдаются ФСС по истечении 102 и 192 дней с момента, когда гражданин отработал свой первый день на новой работе, но не позже 27 декабря текущего года.
Если в 1-м, 3-м или 6-м месяце после приема на работу сотрудник уходил на больничный и получал соответствующее пособие от ФСС, то работодатели обязаны вернуть сумму направленного им пособия фонду, но не более полной суммы начисленной субсидии.