Правительство выделит субсидии за наём состоявшего на бирже труда безработного

Помимо этого, более обширной стала и категория безработных лиц, за наем на работу которых работодатель может получить субсидию независимо от того, с какого времени они состоят на учете в центре занятости. Теперь к этой категории причисляются не только молодые специалисты, которые в прошлом году окончили колледжи и вузы, но и граждане, имеющие инвалидность, многодетные родители, родители-одиночки с детьми-инвалидами.