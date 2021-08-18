«Единая Россия» вместе с правительством подготовили программу «Санитарный щит»

Posted 18 августа 2021, 11:29
Published 18 августа 2021, 11:29
Modified 16 сентября 2022, 20:53
Updated 16 сентября 2022, 20:53
Новая программа будет состоять из отдельных направлений. Здесь имеется в виду обеспечение необходимого запаса средств индивидуальной защиты, использование качественных тест-систем и заблаговременное прогнозирование возможных эпидемий. Об этом пишет nashgorod.ru.
По словам секретаря генерального совета «Единой России» Андрея Турчака, программу построят на инновационной инфраструктуре. Речь идет о лабораториях, научных центрах, программных платформах для анализа и проектирования моделей пандемий.
Создание и разработка подобной программы повысит доступность быстрой диагностики инфекций для каждого гражданина, проживающего даже в самой удаленной точке государства. Благодаря проекту удастся развивать лабораторную сеть.
Вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что эпидемия коронавируса показала необходимость готовить медиков другого уровня. Новые врачи напрямую начнут уделять внимание проблемам эпидемиологической безопасности.
В ближайшим будущем власти направят примерно 30 миллиардов рублей на создание инновационной системы оказания медицинской помощи, а также выстраивание биологической безопасности.
Главный государственный санитарный врач Анна Попова поддерживает реализацию нового проекта «Единой России». Она не сомневается, что данная программа позволить укрепить сеть лабораторий, расширить доступность медицинских услуг для граждан. Кроме того, она окажет содействие формированию санитарной культуры.
На сайте «Единой России» сообщается, что недавно о необходимости создать щит в отрасли санитарной безопасности говорил сам Владимир Путин. Российский лидер добавил, что при появлении новых опасных инфекций стране надо в кратчайшие сроки принять меры по защите здоровья граждан. Разработать отечественные тест-системы необходимо всего за четыре дня и максимально быстро создать свою эффективную вакцину.