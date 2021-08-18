«Единая Россия» вместе с правительством подготовили программу «Санитарный щит»

На сайте «Единой России» сообщается, что недавно о необходимости создать щит в отрасли санитарной безопасности говорил сам Владимир Путин. Российский лидер добавил, что при появлении новых опасных инфекций стране надо в кратчайшие сроки принять меры по защите здоровья граждан. Разработать отечественные тест-системы необходимо всего за четыре дня и максимально быстро создать свою эффективную вакцину.