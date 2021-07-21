ЕР призвала партии подписать соглашение за безопасные выборы

Posted 21 июля 2021, 13:55
Published 21 июля 2021, 13:55
Modified 16 сентября 2022, 20:50
Updated 16 сентября 2022, 20:50
Как сообщает nashgorod.ru, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак провел брифинг в московской больнице № 40 совместно с главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко. В своем выступлении он напомнил, что избирательные процессы в этот раз проходят в условиях распространения коронавируса.
В связи с этим Турчак призвал всех участников избирательной кампании строго соблюдать требования региональных и санитарных властей.
"Единая Россия" со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать", - заявил он.
Денис Проценко в свою очередь подчеркнул, что для него и его команды тяжелые больные, смерти – не пустые слова. Он также призвал носить средства защиты и соблюдать безопасную дистанцию, так как пандемия еще не закончилась.