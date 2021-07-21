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Posted 21 июля 2021, 13:55

Published 21 июля 2021, 13:55

Modified 16 сентября 2022, 20:50

Updated 16 сентября 2022, 20:50

ЕР призвала партии подписать соглашение за безопасные выборы

ЕР призвала партии подписать соглашение за безопасные выборы

21 июля 2021, 13:55
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
«Единая Россия» в рамках соглашения «За безопасные выборы!» предложила всем политическим партиям провести избирательную кампанию с соблюдением всех санитарных правил и свести к минимуму число массовых мероприятий.

Как сообщает nashgorod.ru, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак провел брифинг в московской больнице № 40 совместно с главврачом "Коммунарки" Денисом Проценко. В своем выступлении он напомнил, что избирательные процессы в этот раз проходят в условиях распространения коронавируса.

В связи с этим Турчак призвал всех участников избирательной кампании строго соблюдать требования региональных и санитарных властей.

"Единая Россия" со своей стороны все положения соглашения будет неукоснительно соблюдать", - заявил он.

Денис Проценко в свою очередь подчеркнул, что для него и его команды тяжелые больные, смерти – не пустые слова. Он также призвал носить средства защиты и соблюдать безопасную дистанцию, так как пандемия еще не закончилась.

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