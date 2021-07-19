Программист: КПРФ отправляет в состав избиркомов бывших единороссов

Posted 19 июля 2021, 07:17
Published 19 июля 2021, 07:17
Modified 16 сентября 2022, 20:49
Updated 16 сентября 2022, 20:49
По сообщению издания newizv.ru , Коваленко является сторонником “Российской партии свободы и справедливости” и движения “Левый Фронт”, поддерживающего сторонников социалистического развития РФ. Он проанализировал списки членов избиркомов от “Коммунистической партии Российской Федерации” и установил, что шестьсот девяносто один человек из них ранее баллотировался от “Единой России”.
Коваленко подчеркнул, что анализировал списки по всем регионам страны. Для этого он собрал базу кандидатов и членов Участковых избирательных комиссий за восемнадцать лет и применил к ней скрипт, который дает возможность найти совпадения между выдвижением в избирательные комиссии от КПРФ и участием в выборах от “Единой Россией”.
При этом он отметил, что семьсот человек - это только один процент от всех членов избиркомов КПРФ, но он не может выявить всех членов “Единой России” или чиновников, работающих в местных администрациях.
Программист рассказал, что раньше также работал в ЦК “Коммунистическая партия Российской Федерации” и неоднократно пытался привлечь внимание руководство партии к ситуации в некоторых УИКах, где председательствовали члены КПРФ, но при этом сама партия не получала голосов. По словам Коваленко, тогда на его слова не обратили внимания.
С программистом не согласился пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко. По его словам, нет ничего странного или подозрительного в том, что люди меняют свое мнение и позицию, переходя от одной партии к другой. Для примера Ющенко привел Павла Грудинина, который сейчас является одним из лидеров КПРФ, а одиннадцать лет назад был “единороссом” и Жореса Алферова, нобелевского лауреата, ранее состоявшего в партии “Наш дом Россия”, а потом решил перейти к коммунистам. Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ добавил, что партия ориентируется на качество наблюдения, ответственными за которое являются главы региональных отделений.