Программист: КПРФ отправляет в состав избиркомов бывших единороссов

С программистом не согласился пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ Александр Ющенко. По его словам, нет ничего странного или подозрительного в том, что люди меняют свое мнение и позицию, переходя от одной партии к другой. Для примера Ющенко привел Павла Грудинина, который сейчас является одним из лидеров КПРФ, а одиннадцать лет назад был “единороссом” и Жореса Алферова, нобелевского лауреата, ранее состоявшего в партии “Наш дом Россия”, а потом решил перейти к коммунистам. Пресс-секретарь председателя ЦК КПРФ добавил, что партия ориентируется на качество наблюдения, ответственными за которое являются главы региональных отделений.