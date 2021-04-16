В Новосибирске пассажиров автобуса ошпарили кипятком

В Ростове-на-Дону персонал школы вступился за учителя физкультуры, которого осудили на 13 лет за педофилию. Как сообщает rostovgazeta.ru, по словам коллег мужчины, воспитанники обожали приходить на его занятия. Во время одного из уроков он подстраховывал учащихся, чтобы они не упали с «козла». Позже одна из девочек обвинила его в том, что он залез ей в легинсы.