Posted 16 апреля 2021, 16:59
Published 16 апреля 2021, 16:59
Modified 16 сентября 2022, 20:39
Updated 16 сентября 2022, 20:39
Сибирь
В Новосибирске пассажиров автобуса ошпарили кипятком, пишет atas.info. Горячая вода хлынула в салон прямо по ходу движения. Вероятнее всего, произошел перегрев двигателя старого автобуса. В результате происшествия никто серьезно не пострадал.
Татарстан
В Казани наказали штрафом в 12,8 тысяч рублей блогера, снимавшего клип на дороге в центре города. Как пишет inkazan.ru, его машина заблокировала проезд, чтобы снять на камеру голого мужчину в памперсах.
Башкирия
Следственный комитет Башкирии заинтересовался инцидентом с учителем и учеником в школе в Белорецке. Как пишет Mkset, педагог во время урока ударила четвероклассника по голове, в результате чего ребенок получил сотрясение мозга.
Нижегородская область
Малолетние хулиганы расстреляли окна автомобиля жителя Дзержинска из пневматического пистолета. Теперь расследованием этого дела занимаются правоохранительные органы, пишет NewsNN.
Удмуртия
Председатель СК России взял на личный контроль дело об отравлении детей в бассейне Ижевска, пишет udm-info.ru. После плавания в нем, было госпитализировано 9 детей от 6 до 14 лет.
Ростовская область
В Ростове-на-Дону персонал школы вступился за учителя физкультуры, которого осудили на 13 лет за педофилию. Как сообщает rostovgazeta.ru, по словам коллег мужчины, воспитанники обожали приходить на его занятия. Во время одного из уроков он подстраховывал учащихся, чтобы они не упали с «козла». Позже одна из девочек обвинила его в том, что он залез ей в легинсы.
Приморье
В Приморье инспекторы Лазовского заповедника встретили тигра во время проверки фотоловушек. Как пишет vostokmedia.com, сотрудники отметили, что увидели тигра, тигр увидел инспекторов. “Свои”, – верно решил тигр и продолжил охотиться на фазанов.
Омская область
Омские архитекторы возмутились большим количеством стел в городе. Как пишет gorod55.ru, новый памятный объект «Город трудовой доблести» хотят установить рядом с монументом труженикам тыла. По словам специалистов, монументы не сочетаются друг с другом по архитектурному стилю и будут выглядеть на одной площадке как склад мемориальных объектов.
Оренбургская область
В Орске полуторагодовалый ребенок закрылся в квартире, когда его мать вышла на лестничную площадку. Как пишет 56orb.ru, спасатели оперативно прибыли на вызов и вскрыли дверь. Ребенок не пострадал.
Карелия
Люди на севере Карелии живут в домах, которые разваливаются на глазах, сообщает karelinform.ru. Фотографии аварийных зданий появились в соцсетях. В комментариях отметили, что дома выглядят так, словно пережили бомбежку. При этом местные жители отметили, что платят огромные суммы за капитальный ремонт.
Тюменская область
Из-за операции на миндалинах в тюменской частной клинике ребёнок остался инвалидом. Как пишет nashgorod.ru, во время процедуры у мальчика произошли бронхоспазм и остановка сердца. Ребёнок впал в кому, в результате чего получил необратимые повреждения мозга. Врача приговорили к двум с половиной годам лишения свободы условно.
Хабаровский край
В Хабаровском крае стартовали дни защиты от экологической опасности. Как сообщает transsibinfo.com, в регионе планируют реализовать 67 природоохранных проектов, главной целью которых является сохранение благоприятной окружающей среды.
Ставропольский край
В больницах Ставрополья не хватает 20% врачей, пишет newstracker.ru. Ситуация со средним медицинским персоналом выглядит немного получше - штат укомплектован на 87%. Согласно статистике, почти 17% всех врачей в регионе - это люди пенсионного возраста.
Челябинская область
Жителям поселка Красногорский вернули воду с фекалиями. Как пишет kursdela.biz, ранее люди жаловались на воду с запахом навоза. После многочисленных проверок ситуация никак не изменилась. При этом в Роспотребнадзоре заявили, что во время паводков такая вода — это норма.
ХМАО
На следующей неделе оперштаб ХМАО рассмотрит допуск родителей на утренники к детям в дошкольные образования региона. Как пишет muksun.fm, ранее сообщалось, что родители дошкольников ХМАО создали петицию с требованием допустить их на выпускные. Авторы обращения отмечают, что родителям так или иначе контактируют друг с другом в прихожих и раздевалках дошкольных учреждений.
Волгоградская область
Волгоградские статистики опубликовали сведения о просроченной задолженности по заработной плате на 1 апреля текущего года, пишет novostivolgograda.ru. Суммарная задолженность по заработной плате на начало месяца в регионе составила 48,3 млн рублей. Заплатить эти деньги работникам предприятия не могут из-за отсутствия собственных средств.
Свердловская область
В школе № 19 в Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар, в результате которого трое учеников госпитализированы в больницу. Как пишет издание tagilcity.ru, возгорание случилось в раздевалке на первом этаже здания.
Хакасия
В школе села Джирим обрушился потолок, но занятия в ней продолжаются, сообщает newkhakasiya.online. Аварийное состояние школы не стало поводом для прекращения в ней занятий. В здании перекрыли доступ к четырем кабинетам, а учебный процесс продолжится.