Партия пенсионеров обвинила Пенсионный фонд России в расточительстве

Posted 25 марта 2021, 16:39
Published 25 марта 2021, 16:39
Modified 15 сентября 2022, 22:09
Updated 15 сентября 2022, 22:09
По сообщению издания novostivolgograda.ru, члены Партии пенсионеров считают ПФР лишней надстройкой, которая расходует средства россиян, поэтому фонд необходимо ликвидировать, а полномочия по пенсионному обеспечению передать в федеральный бюджет. По словам представителей партии, каждый год на самообеспечение фонд тратит порядка ста миллиардов рублей - это средства, которые отчисляют россияне. При этом пенсионный возраст граждан постоянно увеличивается, а обязанности ПФР перед россиянами сокращаются.
У членов партии много вопросов вызывает система накопительной пенсии. Они считают, что уже семь лет этой части выплат не существует для большинства граждан. И это небезосновательно: накопительная часть пенсии в размере около четырех триллионов рублей была заморожена, а после некоторые негосударственные фонды объявили себя банкротами. Сейчас эти средства используются для выплаты страховой части через Пенсионный фонд России.
Также сомнительной, по мнению партийцев, является финансовая технология, позволяющая изымать инвестиционный доход при переводе денег из одного пенсионного фонда в другой один раз в пять лет. Она позволила фонду списать со счетов будущих пенсионеров свыше ста десяти миллиардов рублей.
Получается, что ПФР не сохраняет и приумножает деньги жителей России, а тратит их на собственные нужды. Такое расточительство, по мнению представителей партии, является неприемлемым и это является основанием для ликвидации организации. “Пенсионеры” заявили, что намерены добиться одобрения своего предложения по передаче функций по пенсионному обеспечению в федеральный бюджет государства.
Лидия Суворова, член правления регионального отделения Партии пенсионеров в Карелии и Центрального совета партии подчеркнула, что гражданам Российской Федерации много лет подряд сообщают о дефиците бюджета Пенсионного фонда России, который напрямую зависит от поступлений из федерального бюджета. Соответственно, считает она, он не справляется со своими функциями.
“В своих действиях придерживается негласной установки на экономию средств. Поэтому в последнее время обострились проблемы информатизации и правильного расчета величины пенсий”, - сказала она и добавила, что в стране есть много регионов, где работают крупные промышленные предприятия, деятельность которых причиняет вред здоровью жителей.
“Люди, проживающие в регионах, где много вредных производств, имеют право получать дополнительные выплаты за неучтенный рабочий стаж. Однако Пенсионный фонд России об этом не уведомляет граждан и они не знают о своих правах. Гражданин сам должен отследить, где нарушаются его права, и доказать это в суде. А потом, возможно, ПФР пересчитает ему пенсию. Сотни тысяч людей имеют право на дополнительные пенсионные выплаты за неучтенный рабочий стаж, но фонд об этом молчит”, - рассказала Суворова.
Отсюда вопрос: а нужна ли гражданам организация, регулярно получающая отчисления от их доходов, но предпочитающая разговаривать с ними через судебные инстанции?
По мнению Лидии Суворовой, ПФР является инструментом между пенсионерами и федеральным бюджетом, который дорог в обслуживании.
“Пенсионная система в России длительное время находится в состоянии реформирования, и пришло время принимать правильные, эффективные решения”, - заявила Суворова.