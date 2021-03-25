Партия пенсионеров обвинила Пенсионный фонд России в расточительстве

“Люди, проживающие в регионах, где много вредных производств, имеют право получать дополнительные выплаты за неучтенный рабочий стаж. Однако Пенсионный фонд России об этом не уведомляет граждан и они не знают о своих правах. Гражданин сам должен отследить, где нарушаются его права, и доказать это в суде. А потом, возможно, ПФР пересчитает ему пенсию. Сотни тысяч людей имеют право на дополнительные пенсионные выплаты за неучтенный рабочий стаж, но фонд об этом молчит”, - рассказала Суворова.