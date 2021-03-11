В отделе полиции Петербурга умер задержанный

«Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 марта в полицию Невского района около 16 часов поступило сообщение о скандале в одной из квартир в доме 4 на Союзном проспекте. Прибывшими сотрудниками полиции был задержан 56-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, у которого произошел конфликт с хозяином квартиры, которую он снимал.