В отделе полиции Петербурга умер задержанный

Posted 11 марта 2021, 07:48
Published 11 марта 2021, 07:48
Modified 15 сентября 2022, 22:07
Updated 15 сентября 2022, 22:07
Инцидент произошел накануне в отделе полиции в Невском районе. Там в отношении 56-летнего петербуржца составили протокол за мелкое хулиганство и поместили в спецприемник. Как пояснили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти, причиной стала ссора мужчины с хозяином квартиры, которую он арендовал.
Ночью задержанный пожаловался на плохое самочувствие. Ему вызвали скорую помощь, однако он отказался ехать в больницу и подписал соответствующую бумагу. Медикам пришлось уехать.
Чем некоторое время мужчине вновь стало плохо. Приехала скорая. На этот раз спасти его не удалось – пенсионер скончался на глазах у медработников.
По факту случившегося проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Несколько недель назад в отделе полиции в Невском районе уже произошел аналогичный случай. Там скончался мужчина, которого задержали за пьяную езду без прав.
Обновление 11 марта в 15:40:
«Как сообщили в ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области 8 марта в полицию Невского района около 16 часов поступило сообщение о скандале в одной из квартир в доме 4 на Союзном проспекте. Прибывшими сотрудниками полиции был задержан 56-летний гражданин, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, у которого произошел конфликт с хозяином квартиры, которую он снимал.
Мужчина был доставлен в территориальный отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол за мелкое хулиганство, после чего мужчина был помещен в спец. помещение для содержания задержанных лиц. По предварительной информации, ночью мужчине стало плохо.
Правоохранители незамедлительно вызвали на место бригаду скорой помощи. После осмотра медиками мужчина подписал отказ от госпитализации. Утром, около 10.15 мужчине повторно стало плохо, полицейские снова вызвали в отдел "скорую". В присутствии бригады медработников в 11.15 мужчина скончался.
В настоящий момент по данному факту проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.»