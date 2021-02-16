Компания депутата тюменской областной думы Николая Руссу не оплачивает штрафы ГИБДД

На Урале экстремал на снегоходе привез в больницу лыжницу с обмороженными пальцами, пишет издание tagilcity.ru. мужчина возглавлял отправившуюся на плато Маньпупунер группу туристов. По пути они встретили лыжников, которые укрылись от ветра и холода в модулях. Оказалось, что одна из женщин обморозила пальцы, а вертолет вызвать не удалось. Тогда Алексей Быков посадил лыжницу на снегоход и поехал в сторону Ивделя. В общей сложности дорога заняла сутки.