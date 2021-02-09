В Татарстане возбудили дело после публикации жалобы жителей поселка для многодетных

В Омске в текущем году из-за плохой уборки дорог произошло более 70% аварий. Как пишет gorod55.ru, за первый месяц нового года в городе произошло 107 аварий, в результате которых 144 человека получили травмы и один человек скончался. Сотрудники ГИБДД выдали свыше 200 предписаний, связанных с плохой уборкой дорог от снега.