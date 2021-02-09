Posted 9 февраля 2021, 15:52
Published 9 февраля 2021, 15:52
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Татарстан
В Татарстане возбудили дело после публикации жалобы жителей поселка для многодетных на местные власти. Как пишет inkazan.ru, авторы открытого письма обратились к председателю СК РФ Александру Бастрыкину с заявлением, что руководство поселка препятствует организации транспортного сообщения и нарушает их права.
Башкирия
В Башкирии депутат Курултая Дмитрий Чувилин подал уведомление о проведении митинга 23 февраля для эксперимента. Как пишет Mkset, таким образом он хочет проверить можно ли законным образом провести митинг в регионе. Целью мероприятия он указал борьбу с повышением тарифов ЖКХ.
Тюменская область
В Тюмени начали активно вырубать деревья ради строительства. Как пишет nashgorod.ru, будет восстановлена лишь десятая часть растительности. Местные жители жалуются, что город спроектирован для машин, а не людей. Журналисты издания обсудили экологию в городе со специалистами.
Хабаровский край
В Хабаровском крае предприятия лесной отрасли получат льготные займы. Как сообщает transsibinfo.com, деньги пойдут на модернизацию производства. Сейчас предприятиям необходимо переориентироваться из лесозаготавливающих в перерабатывающие компании, так как в следующем году начнет действовать запрет на вывоз необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород.
Ставропольский край
Житель Ставрополья продает зуб мамонта весом в три килограмма. Как пишет newstracker.ru, мужчина хочет получить за него 15 тысяч рублей, при этом он не рассказывает, где взял такую редкую находку. Ранее в регионе было опубликовано объявление о продаже бивня мамонта.
Челябинская область
40 заблудившихся рыбаков спасли на озере в Кунашакском районе Челябинской области. Как пишет kursdela.biz, люди попали в беду из-за непогоды, которая обрушилась на регион. Нулевая видимость лишила мужчин возможности найти берег.
ХМАО
На территории Кондинского района предприниматели незаконно увеличили стоимость продуктов питания из-за чего попали в поле зрения прокуратуры ХМАО. Как пишет muksun.fm, увеличение стоимости социально-значимых товаров достигало 120%. Все нарушители закона получили предупреждения и штрафы.
Волгоградская область
По подсчетам комитета строительства Волгоградской области в регионе 683 аварийных дома, в переселении нуждаются более 20 000 человек. Как пишет novostivolgograda.ru, Волгоград является лидером по количеству аварийного жилья — 557 зданий. В Камышинском районе, идущем на втором месте, таких домов всего 18, в Калачевском районе — 17, в городе-спутнике Волжском — 16.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле экологическая реабилитация водных объектов не проводилась с 2012 года, пишет издание tagilcity.ru. Причинами этого аудиторы назвали отсутствие заявок от Свердловской области или нехватку предоставленных обосновывающих документов для проверки. При этом Свердловская область оказалась на первом месте в антирейтинге регионов России с самой грязной питьевой водой.
Нижегородская область
В Нижнем Новгороде жители пожаловались на незаконное сжигание медицинских отходов около Кстовской ТЭЦ. Как пишет NewsNN, выехавшие на место специалисты Росприроднадзора нашли две печи под железном навесом, а под снегом обнаружились мусорные развалы.
Удмуртия
В Удмуртии задержали троих организаторов финансовой пирамиды. Как пишет udm-info.ru, мошенники действовали два года - жертвами стали свыше 400 человек. Общая сумма похищенных средств - около 400 млн рублей.
Ростовская область
В Ростовской области 31% жителей заявил, что зарплаты не хватает даже на основные нужды, пишет rostovgazeta.ru. По данным опроса, основными статьями расходов жители называют еду, коммунальные платежи и связь.
Приморье
В Приморье прокуратура проверяет магазин из-за падения снега на ребенка, пишет vostokmedia.com. Ведомство взяло на контроль исполнение закона о благоустройстве и требованиях безопасности для организации торговли и оказания услуг.
Омская область
В Омске в текущем году из-за плохой уборки дорог произошло более 70% аварий. Как пишет gorod55.ru, за первый месяц нового года в городе произошло 107 аварий, в результате которых 144 человека получили травмы и один человек скончался. Сотрудники ГИБДД выдали свыше 200 предписаний, связанных с плохой уборкой дорог от снега.
Оренбургская область
В Оренбургском районе придумали как защитить самолеты от ворон. Издание 56orb.ru пишет, что на землях Нежинского сельсовета обнаружили огромную несанкционированную свалку с опасными веществами, которая располагается в паре километров от аэропорта. Над свалкой постоянно кружат птицы, а рядом взлетают самолеты. Для решения проблемы местные власти разработали декларацию, которая обязывает ликвидировать свалку.
Карелия
Аудиторы обнаружили нарушения более чем на 11 миллионов рублей в бюджетных учреждениях Петрозаводска. Как сообщает karelinform.ru, самым проблемным оказался аудит и контроль в сфере закупок. Помимо этого возникли вопросы по контролю за законностью и результативностью использования средств бюджета Петрозаводска: аудиторы нашли около двух миллионов «неправильных» рублей.
Хакасия
В Хакасии кафе и ресторанам разрешили работать до часу ночи. С учётом текущей эпидбстановки на всей территории республики увеличено время работы организаций общепита еще на два часа, сообщает newkhakasiya.online. Также увеличена допустимая загрузка учреждений культуры, искусства, кинотеатров и фитнес-залов.
Сибирь
В Новосибирске управляющие компании не убирают снег с крыш домов, что приводит к травмам. Так, местная жительница рассказала, что возле дома №2 по улице Филатова ей на голову упал сошедший с крыши снег. От сильного удара у нее произошло сотрясение мозга. Врачи также выявили ушиб мягких тканей головы и дисторсию шейного отдела позвоночника, пишет atas.info. Однако УК отказалась возмещать ущерб за упавший на голову снег.