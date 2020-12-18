Строительство новых автовокзалов в Новосибирске отменили в 2021 году

В Нижнем Тагиле после смерти пациентки от COVID-19 в ЦГБ № 1 начата проверка. Как пишет издание tagilcity.ru, 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой. Ее положили в палату только через сутки, так как пришлось ожидать очереди на КТ и потом еще несколько часов в приемном покое. КТ показала, что у пациентки выявлено 80% поражение легких. Родственники женщины рассказали, что в палате больницы кислород не был подведен к каждой кровати, а потому больным приходилось ходить к оборудованию самостоятельно и дышать по очереди. В итоге через несколько дней женщина скончалась.