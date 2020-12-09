Posted 9 декабря 2020, 10:31
Published 9 декабря 2020, 10:31
Modified 15 сентября 2022, 21:35
Updated 15 сентября 2022, 21:35
Татарстан
В Казани жители жалуются на мошенничество кондукторов в общественном транспорте, пишет inkazan.ru. Людей высаживают из автобусов в мороз, если они не могут заплатить наличными - сотрудники не принимают платеж банковской картой через валидатор. При этом по правилам, если валидатор в салоне сломан, а наличных у пассажира не оказалось, то они могут проехать бесплатно.
Башкирия
В Уфе 17-летняя девушка издевается над своими бабушкой и дедом. Как рассказала соседка журналистам Mkset, девушка состоит на учете у психиатра. Она периодически выгоняет стариков в подъезд и не пускает ночевать. Дед уже не раз ночевал на коврике у двери, а бабушку она пообещала зарезать. Соседи неоднократно вызывали как медиков, так и полицию, однако усмирить дебоширку они не могут.
Нижегородская область
В Нижегородской области посчитали убытки театров из-за коронавируса, пишет newsnn.ru. Так, в 2020 году нижегородские театры потеряли около 120 млн рублей. Однако по некоторым статьям расходы наоборот сократились, и театры смогли сэкономить 20 млн рублей.
Удмуртия
В Удмуртии почти на 30% упал спрос на услуги Деда Мороза и Снегурочки. Как пишет udm-info.ru, при этом никаких запретов на их вызов в регионе пока нет.
Ростовская область
В Ростовской области с 1 декабря удвоились штрафы за вырубку хвойных насаждений. Как сообщает rostovgazeta.ru, по территории лесов расставлены фотоловушки, черных лесорубов также мониторят с воздуха. За незаконную вырубку двух сосен нарушитель может заплатить штраф до 200 тысяч рублей и сесть в тюрьму на 2 года.
Приморье
В Приморье энергетики через суд потребовали от Росрыболовства оплатить коммунальную задолженность, пишет vostokmedia.com. Ведомство задолжало более 13 тысяч рублей за тепло и горячую воду в 2013 году.
Омская область
Центробанк России за первые 9 месяцев текущего года обнаружил в Омской области 10 черных кредиторов и финансовую пирамиду. Как пишет gorod55.ru, нарушители закона работали под видом комиссионных магазинов и выдавали людям займы под залог имущества. Частник с признаками финансовой пирамиды пытался заработать в период пандемии на чужих взносах.
Оренбургская область
Жители Бузулука попросили Владимира Путина построить школу. Как пишет 56orb.ru, свое обращение жители микрорайона записали специально для пресс-конференции с президентом. По их словам, местная администрация никак не решает вопрос. Школьники вынуждены учиться в переполненных классах и возвращаться домой в темное время суток со всех школ города.
Карелия
Аудиторы обнаружили громадное перевыполнение плана по авиаперевозкам в Карелии. Как сообщает karelinform.ru, в заключении говорится, что за проверяемый период в Госпрограмму 11 раз вносили изменения, а показатели при этом не корректировались. Это говорит о неэффективном планировании и дальнейшей некорректной оценке исполнения показателей.
Тюменская область
Тюменские ковид-диссиденты начали расклеивать листовки о незаконности масочного режима, чипировании и порабощении граждан. Как сообщает nashgorod.ru, в объявлении утверждается, что ношение масок необходимо для подчинения людей и их дальнейшего уничтожения через вакцины и чипы. Это якобы необходимо для цифрового контроля. Местные жители призвали срывать такие листовки.
Хабаровский край
В Хабаровском крае произошло ДТП, в котором погиб краснокнижный амурский тигр. Как сообщает transsibinfo.com, хищница вышла на дорогу в поисках пищи. По словам экспертов, тигрица ранее не попадала на фотоловушки и не была замечена сотрудниками расположенного рядом национального парка.
Ставропольский край
Сотрудники ГИБДД на Ставрополье собирали с водителей деньги на Новый год. Как пишет newstracker.ru, трое инспекторов останавливали нарушителей и предлагали им за небольшую взятку избежать штрафа. Правоохранителей уволили, теперь их ждет суд.
Челябинская область
В Челябинской области 14 рабочих с завода в течение месяца проводили эксперимент по выживанию на МРОТ, пишет «Курс дела». Они выясняли, из чего состоит рацион питания на минимальную потребительскую корзину, стоимость которой составляет 4141 рублей в месяц. Из-за плохого самочувствия 9 человек не смогли дойти до конца проекта.
ХМАО
В Нижневартовске сотрудники правоохранительных органов проводят процессуальную проверку по факту нападения мужчины на 11-летнюю девочку. Как пишет muksun.fm, происшествие случилось два дня назад в Нижневартовске, 6 декабря около 17:30 в подъезде одного из домов. Ребенок смог вырваться и убежать злоумышленник. Сотрудники следственного комитета и оперативники из уголовного розыска сейчас устанавливают личность преступника и выясняют детали инцидента.
Волгоградская область
В Волгограде сотрудник железнодорожного техникума брал взятки за фиктивное обучение, сообщает издание novostivolgograda.ru. В техникуме сотрудник отвечал за учебную и производственную практику и содействие трудоустройству. Он был уличен в трех эпизодах получения взяток за незаконные действия. В ходе расследования уголовного дела мужчина свою вину признал полностью. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
Свердловская область
В Нижнем Тагиле по отрицательным мотивам уволят подполковника юстиции, который совершил ДТП, находясь пьяным за рулем. Мужчину, совершившего ДТП, после погони остановили водители и передали его сотрудникам ГИБДД. Как пишет издание tagilcity.ru, он был пьян, освидетельствование выявило содержание этилового спирта в количестве 1,8 промилле.
Хакасия
Зарплату главы парламента Хакасии планируют увеличить на 1,117 млн рублей, сообщает newkhakasiya.online. В проекте бюджета, который депутатам предложат утвердить 9 декабря, главе хакасского парламента предлагают увеличить годовую зарплату до 5,859 млн. рублей.
Сибирь
К концу 2020 года в Новосибирской области на восемь объектов выросло число долгостроев, а в 2021 году их станет еще больше, пишет atas.info. На данный момент доля долгостроев в объеме общего строящегося жилья составляет 10%. Это 73 дома.