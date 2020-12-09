В Казани жители жалуются на мошенничество кондукторов в общественном транспорте

В Уфе 17-летняя девушка издевается над своими бабушкой и дедом. Как рассказала соседка журналистам Mkset, девушка состоит на учете у психиатра. Она периодически выгоняет стариков в подъезд и не пускает ночевать. Дед уже не раз ночевал на коврике у двери, а бабушку она пообещала зарезать. Соседи неоднократно вызывали как медиков, так и полицию, однако усмирить дебоширку они не могут.