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Posted 20 октября 2020, 10:48

Published 20 октября 2020, 10:48

Modified 15 сентября 2022, 21:33

Updated 15 сентября 2022, 21:33

За сутки в Петербурге коронавирусом заболели почти 700 человек

20 октября 2020, 10:48
В городе установлен очередной рекорд по числу выявленных за день инфицированных.

695 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки. Статистику во вторник, 20 октября, опубликовал оперативный штаб по противодйствию Covid-19.

В городе на Неве восьмой день подряд не удерживаются рекорды по количеству инфицированных в сутки. Всего в северной столице заболело 53,3 тысячи жителей. В понедельник подтвердились 38 летальных исходов. По официальным данным, в Петербурге за все время от коронавируса умерло 3460 пациентов.

В Ленинградской области в понедельник зафиксировали 105 случаев коронавируса и один смертельный исход. Всего в регионе заболело чуть более 10 тысяч человек, в среднем каждый сотый пациент умирает.

В России накануне Covid-19 выявили у 16,3 тысячи человек. Скончалось 269 пациентов. Общее число жертв пандемии достигло 24,6 тысячи человек.

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