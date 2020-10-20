За сутки в Петербурге коронавирусом заболели почти 700 человек

Posted 20 октября 2020, 10:48
Published 20 октября 2020, 10:48
Modified 15 сентября 2022, 21:33
Updated 15 сентября 2022, 21:33
695 человек заболели коронавирусом в Санкт-Петербурге за последние сутки. Статистику во вторник, 20 октября, опубликовал оперативный штаб по противодйствию Covid-19.
В городе на Неве восьмой день подряд не удерживаются рекорды по количеству инфицированных в сутки. Всего в северной столице заболело 53,3 тысячи жителей. В понедельник подтвердились 38 летальных исходов. По официальным данным, в Петербурге за все время от коронавируса умерло 3460 пациентов.
В Ленинградской области в понедельник зафиксировали 105 случаев коронавируса и один смертельный исход. Всего в регионе заболело чуть более 10 тысяч человек, в среднем каждый сотый пациент умирает.
В России накануне Covid-19 выявили у 16,3 тысячи человек. Скончалось 269 пациентов. Общее число жертв пандемии достигло 24,6 тысячи человек.