За сутки в Петербурге коронавирусом заболели почти 700 человек

В городе на Неве восьмой день подряд не удерживаются рекорды по количеству инфицированных в сутки. Всего в северной столице заболело 53,3 тысячи жителей. В понедельник подтвердились 38 летальных исходов. По официальным данным, в Петербурге за все время от коронавируса умерло 3460 пациентов.