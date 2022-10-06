ЗСД и «Нева»
В Санкт-Петербурге завершилось строительство Западного Скоростного Диаметра и трассы «Нева». ЗСД соединяет крупные деловые центры города с Морским портом, аэропортом, ж/д-станциями и вокзалами. Появление ЗСД открыло возможность расширения жилого строительства в северо-западном направления, создания новых предприятий, привлечения инвестиций. Также от транспорта был разгружен центр города. Ежедневно по ЗСД проезжают 100 тыс. автомобилей в сутки. Другой масштабный проект — скоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург «Нева» — одна из первых крупных платных дорог в стране, имеет протяженность 669 км, стоимость проекта — более 520 млрд рублей. В 2024 году со строительством обхода Твери работы будут завершены.