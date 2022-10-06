Защита от наводнений



Пожалуй, главным в жизни Санкт-Петербурга стало завершение строительства комплекса защитных сооружений от наводнений. Им Северная столица подвергалась более 300 раз. Сегодня комплекс — это 11 каменно-

земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных

сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами и

автомобильный тоннель. Его начали строить еще в 70-е годы. Стоимость объекта, введенного в эксплуатацию в 2011 году, составила около 140 млрд рублей.



В результате удалось предотвратить 26 наводнений и сохранить 123 млрд рублей возможного ущерба. Модернизация продолжается: в 2021 году была усовершенствована система, прогнозирующая подъем уровня воды в Финском заливе.



