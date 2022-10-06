Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – культурная столица России, мировая музейная шкатулка. Здесь сосредоточены все памятники, напоминающие о великом имперском прошлом страны. За последние годы Северная Венеция стала еще привлекательнее.

Необходимая историческая рефлексия, помогающая обществу осознать себя.
Реконструкция «Пулково»

В Санкт-Петербурге реконструировали аэропорт. После преобразований «Пулково» увеличил пропускную способность до 25 млн пассажиров в год. Но и это еще не предел: в планах – к 2030 году построить еще один пассажирский терминал и добавить инфраструктуры: перрон, галереи, пешеходную зону, ангары для стоянок
самолетов.Тогда пассажиропоток вырастет до 40 млн человек в год. Обойдется этот грандиозный проект в 40 млрд рублей.
«Лахта Центр» и «Газпром Арена»

Санкт-Петербург растет ввысь: башня «Лахта Центр», построенная на берегу Финского залива, является самым северным небоскребом в мире. Его высота — 462 метра, стоимость объекта — около 120 млрд рублей. В планах — строительство метро «Лахта» и подземного перехода к «Лахта Центру». Еще один символ города — стадион «Газпром Арена», строительство которого было завершено в 2016 году, незадолго до Кубка Конфедераций FIFA 2017. Год спустя арена принимала игры Чемпионата мира, а затем – Чемпионата Европы по футболу. Вместимость «Газпром Арены» — 68 тыс. зрителей, площадь внутренних помещений — более 260 тыс. кв. метров. Сейчас это самая посещаемая футбольная арена в Восточной Европе.
Передовая медицина

В передовом Национальном медицинском исследовательском центре имени В.А. Алмазова открылось несколько лечебных корпусов. В центре создана уникальная гибридная операционная, где с одним пациентом могут одновременно работать несколько врачебных бригад. Сотрудники научных лабораторий Института молекулярной биологии и генетики занимаются фундаментальной биомедициной, изучая генетические заболевания у детей.

В Центре доклинических и трансляционных исследований Института экспериментальной медицины Центра Алмазова проводят все виды экспериментальных исследований лекарственных и биотехнологических препаратов, медицинских устройств. В Детском лечебно-реабилитационном комплексе созданы уникальные условия для лечения и реабилитации детей.

ЗСД и «Нева»

В Санкт-Петербурге завершилось строительство Западного Скоростного Диаметра и трассы «Нева». ЗСД соединяет крупные деловые центры города с Морским портом, аэропортом, ж/д-станциями и вокзалами. Появление ЗСД открыло возможность расширения жилого строительства в северо-западном направления, создания новых предприятий, привлечения инвестиций. Также от транспорта был разгружен центр города. Ежедневно по ЗСД проезжают 100 тыс. автомобилей в сутки. Другой масштабный проект — скоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург «Нева» — одна из первых крупных платных дорог в стране, имеет протяженность 669 км, стоимость проекта — более 520 млрд рублей. В 2024 году со строительством обхода Твери работы будут завершены.
Защита от наводнений

Пожалуй, главным в жизни Санкт-Петербурга стало завершение строительства комплекса защитных сооружений от наводнений. Им Северная столица подвергалась более 300 раз. Сегодня комплекс — это 11 каменно-
земляных дамб, шесть водопропускных сооружений, два судопропускных
сооружения, автомагистраль с двумя развязками и семью мостами и
автомобильный тоннель. Его начали строить еще в 70-е годы. Стоимость объекта, введенного в эксплуатацию в 2011 году, составила около 140 млрд рублей.

В результате удалось предотвратить 26 наводнений и сохранить 123 млрд рублей возможного ущерба. Модернизация продолжается: в 2021 году была усовершенствована система, прогнозирующая подъем уровня воды в Финском заливе.

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